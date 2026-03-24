Adra presenta una Semana Santa 2026 que refuerza su unión y tradición

La Semana Santa de Adra 2026 ha sido presentada oficialmente en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. El alcalde, Manuel Cortés, junto al párroco, Samuel Olvera, y representantes de las hermandades y asociaciones, ha desvelado una programación que este año destaca por su espíritu de unión y colaboración.

El primer edil ha subrayado que "un año más, la Semana Santa de Adra vuelve a ser un ejemplo de unión, compromiso y trabajo conjunto entre todos los que la hacen posible". Ha destacado que "hermandades, parroquia, asociaciones y Ayuntamiento seguimos caminando en la misma dirección para ofrecer a vecinos, vecinas y visitantes una celebración a la altura".

Novedades en la organización

Esta edición se enriquece con importantes cambios organizativos que refuerzan la colaboración. La procesión de La Borriquita será organizada por la Parroquia de la Inmaculada Concepción, mientras que Nuestro Padre Jesús Nazareno procesionará de la mano de la Asociación de la Virgen de Lourdes. Cortés ha calificado estos cambios como "ejemplos claros de unión, generosidad y trabajo conjunto".

Según ha afirmado el alcalde, "el mundo cofrade abderitano vuelve a demostrar que, cuando se trabaja desde el respeto y la ilusión compartida, nuestras tradiciones no solo se mantienen, sino que crecen y se fortalecen". La portavoz de las hermandades, Estefanía Muñoz, también ha puesto en valor "el esfuerzo conjunto de todos los colectivos implicados" y la importancia de la colaboración.

La Pasión y el papel de la parroquia

Por su parte, el párroco Samuel Olvera ha valorado muy positivamente la implicación directa de la parroquia en esta edición, especialmente con la organización de La Borriquita. Su objetivo es reforzar el carácter catequético y pastoral de la celebración desde su inicio.

Que la parroquia asuma la procesión de la Borriquita es una forma muy bonita de implicar a todos los abderitanos, especialmente a los niños y jóvenes, en el comienzo de nuestra Semana Santa" Samuel Olvera Párroco de Adra

Olvera ha señalado que "que la parroquia asuma la procesión de la Borriquita es una forma muy bonita de implicar a todos los abderitanos, especialmente a los niños y jóvenes, en el comienzo de nuestra Semana Santa". El pistoletazo de salida lo dará nuevamente la representación de La Pasión, que tendrá lugar el sábado 28 de marzo en el Auditorio ‘Ciudad de Adra’.

Procesiones y aniversarios destacados

El programa incluye siete recorridos procesionales. Comenzará el Domingo de Ramos con ‘La Borriquita’ y la Hermandad de la Humildad y Esperanza. Le seguirán la Hermandad del Prendimiento (Martes Santo), Nuestro Padre Jesús Nazareno (Miércoles Santo), la Cofradía de la Expiración (Jueves Santo), el Santo Entierro (Viernes Santo) y la procesión del Encuentro el Domingo de Resurrección.

Este año es especial para varias hermandades. La Hermandad de la Humildad celebra el décimo aniversario de la bendición de su virgen. La Hermandad de la Expiración conmemora su 70 Aniversario y procesionará a la Virgen de los Dolores tras su restauración. Por último, la Hermandad del Prendimiento celebra el 25 aniversario de la bendición de María Santísima de la Amargura.