Swedberg renueva hasta 2029 con un Celta que prepara más movimientos

El RC Celta ha hecho oficial este jueves la primera de las renovaciones en las que estaba trabajando su dirección deportiva. Se trata de la ampliación de contrato hasta 2029 del atacante sueco Williot Swedberg, cuya vinculación remataba en 2027. Este acuerdo provoca una mejora en la ficha del escandinavo y una subida en su claúsula de rescisión. Williot, con apenas 21 años, ha suscitado el interés de varios clubes europeos por su gran futuro sobre el verde. Llegó al Celta en 2022 y suma 10 goles y 6 asistencias con la celeste en 62 encuentros. Le tocará competir en banda con Bryan Zaragoza y viene de marcar 4 tantos y dar 5 pases de gol el curso pasado, entre ellos la asistencia a Aspas en Getafe para el gol que devolvió al Celta a Europa casi una década después.

La siguiente renovación en anunciarse, por estar ya cerrada, es la del central de la cantera Carlos Domínguez, que remata contrato en 2026. El vigués de 24 años, asentado en el equipo desde la llegada de Claudio, también seguirá hasta 2029. Otros dos futbolistas que acaban contrato el próximo año son Óscar Mingueza y Marcos Alonso. Tres años podría ampliar el catalán y solamente uno más el madrileño, mucho más veterano. La que no está tan encaminada es la de un Fran Beltrán, con el que no hay conversaciones ahora mismo para renovar.

más temas del mercado

La tarde de este miércoles fue el día elegido para la presentación ante los medios de un Bryan Zaragoza ilusionado con el recibimiento de la afición y feliz por jugar a las órdenes de Claudio o de compartir equipo con Iago Aspas. Llega cedido del Bayern con una opción de compra que podría permitirle quedarse en Vigo más temporadas. El extremo debe coger la forma física para estar al mismo nivel que sus compañeros de cara al debut liguero del día 17. Tras su presentación, Zaragoza saltó al verde de Balaídos junto a los otros dos fichajes del verano, Radu y Jutglà, para darse a conocer a la afición celeste congregada.

El siguiente fichaje en llegar será el de Borja Iglesias, tras alcanzar el Celta un principio de acuerdo con el Betis para hacerse en propiedad con el santiagués. Faltan los últimos flecos de una operación que traerá al Panda a Vigo por dos temporadas más una opcional por una cantidad cercana a los dos millones de euros, menos de lo que pedía el Betis y más de lo que quería desembolsar el director de fútbol celeste Marco Garcés. Veremos si queda masa salarial para acometer alguna otra incorporación, que en principio sería para el frente de ataque y se descarta que sea en la portería. Tampoco será en el mediocampo puesto que el canterano Miguel Román tendrá ficha con el primer equipo a las órdenes de Claudio, y se buscará también ampliar su contrato. En cambio, otro canterano como Manu Fernández saldrá cedido, preferiblemente a un Segunda, tras realizar la pretemporada con los mayores.

En cuanto a otras salidas podría darse la del meta Marc Vidal y se trabaja en la difícil situación de Joseph Aidoo. Una nueva cesión en su último año de contrato equivaldría a una rescisión que es otra opción valorada por el Celta. Dependiendo de las salidas y las llegadas, se estudiará darle dorsal del primer equipo a jugadores de pleno derecho del conjunto celeste como Javi Rodríguez, Yoel Lago o un Jones que podría compaginar con el filial.