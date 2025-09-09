El intenso calendario del Celta hasta final de año

Finalizado el primer parón de selecciones del curso en el fútbol internacional, el Celta vuelve este domingo a la competición recibiendo el domingo desde las 2 de la tarde al Girona en Balaídos, buscando su primera victoria de la temporada en el quinto encuentro del campeonato. El partido ante los gerundeses inicia un maratón de partidos para el Celta con 20 o 21 duelos entre el 14 de septiembre y la última jornada liguera del año, prevista para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre.

Tras medirse al Girona, actual colista, Giráldez tendrá una semana por delante para preparar su visita al Rayo, fijada también para el domingo 21 a las 2 de la tarde. Después del partido en Vallecas, llega uno de los momentos más especiales de la temporada con el retorno céltico a Europa 8 años después. El jueves 25 a las 9 de la noche toca debutar en campo del Stuttgart alemán, rematando la semana el domingo 28 desde las cuatro y cuarto en Elche, sin las famosas 72 horas de descanso entre encuentros que requiere la AFE.

El mes de octubre se inicia en Balaídos con el primer partido europeo como locales ante el PAOK griego, el jueves día 2 desde las 21 horas. Y justo tres días después, partidazo en Vigo ante el Atlético de Madrid el domingo desde las 9 de la noche, en el último duelo liguero del que conocemos fecha y hora.

DOS PARONES POR COMPROMISOS INTERNACIONALES

La segunda semana de octubre retornarán los compromisos internacionales, dando descanso a todos los jugadores celtiñas no citados por su país. Tras el virus FIFA, los de Claudio se miden en casa a la Real Sociedad y repiten como locales el jueves 23 desde las 21 horas recibiendo a los galos del Niza. El mes se cerrará con un viaje a Pamplona para medirse a Osasuna y con la primera ronda de Copa del Rey para los olívicos en campo de un rival de inferior categoría.

Noviembre comenzará en campo del recién ascendido Levante, previo a la visita al Dinamo de Zagreb en un duelo que se adelanta a las 18.45 de la tarde del jueves 6 de noviembre. La visita del Barcelona a Balaídos completa una semana intensa previo al último parón de selecciones del año antes de otros 7 días plenos de fútbol para el Celta. Duelo en Vitoria ante el Alavés, visita al Ludogorets búlgaro el jueves 27 a las 18.45 y cierre del mes recibiendo al Espanyol en Vigo.

Diciembre comenzará con la segunda ronda de Copa del Rey (si se supera la primera) con otro duelo lejos de Vigo ante otro rival de menor categoría. Para el primer fin de semana de mes tocará visitar al Real Madrid, antes del partidazo del jueves 12 a las 9 en casa ante el Bolonia italiano. Repetirán en casa frente al Athletic y cierran 2025 en Oviedo, ante un recién ascendido.