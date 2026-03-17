Edu Domínguez deja la selección de Marruecos por lealtad al técnico y ya mira al futuro

Edu Domínguez ha anunciado el fin de su etapa como preparador físico de la selección de Marruecos tras casi 4 años. Su salida se produce por lealtad a Walid Regragui, quien dimitió como seleccionador tras la Copa de África, en la que la selección norteafricana perdió el título en una polémica final en la que ejercieron de anfitriones ante Senegal. A pesar de la "pena de no poder hacer un segundo Mundial" (fueron semifinalistas en 2022), se siente feliz de regresar a Vigo.

La decisión de Regragui de abandonar la selección ya estaba tomada antes de la final de la Copa de África o eso cree Domínguez, al considerar que "había cumplido un ciclo" pese a cumplir el objetivo de llegar a la final del torneo continental. Aunque la federación marroquí insistió en su continuidad, el técnico se mantuvo firme, lo que precipitó la salida de Domínguez, quien llegó al equipo de su mano. "Si él se iba, yo también dejaba mi puesto, porque lo entiendo así", ha afirmado el preparador. "Iba para 3 meses y han sido casi 4 años" sentencia Edu.

Si Regragui se iba, yo también dejaba mi puesto, porque lo entiendo así" Edu Domínguez Preparador físico vigués

Una etapa "sobresaliente" en Marruecos

Domínguez califica su etapa en Marruecos, de casi cuatro años, como muy positiva y su primera en una selección tras 28 años en clubes. Recordemos que tras su paso por el Celta ha militado en equipos como Deportivo, Espanyol, Real Sociedad, Mallorca o Villarreal y ha trabajado en países como Rusia, China o Emiratos Árabes Unidos. Destaca el trabajo de gestión contactando con muchos clubes y la vida en Rabat, una ciudad "muy tranquila y segura". Esta experiencia le ha servido para desarrollarse en un rol diferente al del día a día de un club.

Futuro abierto: club o selección

De cara al futuro, el preparador vigués no descarta ninguna opción. Aunque su prioridad es continuar junto a Regragui, se siente con fuerzas para el trabajo diario en un club. "Estos casi cuatro años en la selección me han dado otra vez la energía para volver a un club", ha señalado Domínguez, quien escuchará propuestas que le resulten atractivas a nivel deportivo y familiar. Hace hincapié en el trabajo concentrado en pocos días o semanas con las selecciones en ventanas FIFA o torneos cortos.

Estos casi cuatro años en la selección me han dado otra vez la energía para volver a un club" Edu Domínguez Preparador físico vigués

El Mundial 2030 y el derbi gallego

Sobre la capacidad de Marruecos para organizar el Mundial 2030 junto a España y Portugal, Domínguez se muestra convencido de que el país norteafricano estará a la altura, destacando el nivel de infraestructuras, reflejado en estadios, hoteles o transporte. También considera que una hipotética sede en Vigo sería muy beneficiosa para la ciudad, impulsando su desarrollo "en lo social y en lo económico" y recuerda los Juegos de Barcelona 92 o el Mundial 82 en España como ejemplos.

En el plano local, el vigués confiesa que sigue la actualidad del Celta desde que salió en 2003 de la escuadra celeste y es optimista de cara al Lyon-Celta destacando que los de Claudio han marcado en 39 partidos de los 42 que ha disputado este curso. Ve con buenos ojos un posible regreso del Deportivo a Primera División. "Sería positivo que el Depor volviese a primera división", ha comentado, recordando con nostalgia las "semanas especiales" de los derbis gallegos en la máxima categoría.