Contundente victoria del Celta Femxa Zorka en el estreno del curso

Triunfo del Celta Femxa Zorka en la puesta de largo oficial de la temporada en LF Challenge. Tras el descenso la pasada temporada, la entidad viguesa se ha puesto como objetivo el retorno a la máxima categoría. Será un camino largo, de 30 jornadas (y veremos si playoffs), y no exento de dificultades pero, nada mejor que comenzarlo con victoria. Las pupilas de Cristina Cantero, al mando de una plantilla casi enteramente renovada, se impusieron 83 61 a Cajasol Sevilla en la primera jornada. 22 puntos de diferencia, fraguados en una buena primera parte que se cerró con un 45-31 para las celestes. Mil espectadores en Navia, en una jornada de puertas abiertas por problemas con la plataforma de entradas y abonos.

El duelo comenzó con unos minutos de tanteo, tras lo que las olívicas se hicieron con el mando del marcador para llevarse 19 a 14 el primer cuarto. En el segundo, el Celta se desató en ataque para un 26-17 realizando un baloncesto dinámico, favorecido por la nueva norma implantada para el saque rápido. El tercer cuarto comenzó con las celtiñas tomando 23 puntos de renta pero Sevilla cortó la sangría para ceder el parcial por 20 a 16. 65-47 se entraba en los últimos diez minutos aunque todavía quedaría cerrar el partido tras un arreón visitante que las situó a once puntos de renta. Un 7-0 sentenció la primera victoria de las de Cantero, que estrenaban ante su gente la nueva equipación que vestirán durante esta temporada.

Las mejores noticias, triunfo aparte, llegaron del rendimiento de recién llegadas como Jessica Kelliher (23 puntos, 8 rebotes y 31 de valoración) o los 16 tantos de Carlota Menéndez. Y también del peso de la cantera en el conjunto celeste con el debut en partido oficial de Isa Cabello y los minutos de Paula Salinas, en el quinteto inicial, Uxía Rodríguez y Naiara Martínez. Además en el descanso del duelo, Navia homenajeó a las jugadoras que remataron su etapa júnior en el club tras al menos 8 temporadas formándose en la base del Celta.

Esta es la ficha técnica del partido:

CELTA FEMXA ZORKA (83): Carlota Menéndez (16), Paula Salinas (1), Andrea Boquete (8), Jessica Kelliher (23), Diana Cabrera (10) -cinco inicial- Martina Vizmanos (1), Uxía Rodríguez (6), Deva Bermejo (7), Isa Cabello (1), Sara Vidal (6), Naiara Martínez (0), Jiselle Thomas (4).

CAJASOL SEVILLA BALONCESTO FEMENINO (61): María Recio (9), Nahia Anitúa (6), Conchi Satorre (24), Carolina Arfinengo (9), Inés Ríos (2) -cinco inicial- Fanta Gassama (6), Nuria Sánchez (2), Alicia Morales (3) y Angela Vendrell (0).

PARCIALES: (19-14) (26-17) (20-16) (18-14)

La primera gran prueba para el nuevo proyecto del Celta llega este próximo sábado a las 5 de la tarde con su visita a Inca en las Islas Baleares. Allí se medirá a otro de los favoritos para el ascenso de categoría, un AzulMarino Mallorca Palma que arrolló por 30 puntos a Osés Construcción a domicilio, 53-83. Jugadoras como Iris Junio o Carmen Grande destacan en la formación balear.