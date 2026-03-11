Tvitec impulsa su nuevo horno de vidrio en El Bierzo (León) con 120 millones del Gobierno

El director comercial de la vidriera berciana Tvitec, Alberto Fernández Sutil, ha anunciado que el Gobierno Central ha autorizado el crédito de 120 millones de euros que permitirá a la empresa levantar su propio horno de vidrio (‘float’). El proyecto supone, en palabras de Sutil, “una nueva reindustrialización para El Bierzo”. La inversión total asciende a 185 millones de euros para ampliar sus instalaciones en el Polígono del Bayo, en Cubillos del Sil (León).

César Sánchez Ical



Un proyecto estratégico para El Bierzo

Este será el cuarto horno de estas características en España y representa un “hito” para la compañía y la comarca. La ampliación se realizará sobre una parcela de 150.000 metros cuadrados, con 90.000 destinados a almacenes. El proyecto generará 250 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos desde el inicio de los trabajos, según ha detallado el director general, Javier Prado.

La construcción del horno está prevista para iniciarse en 2027 y finalizar en 2029, una vez se completen todos los permisos a lo largo de este año. El director comercial ha destacado la colaboración entre administraciones para lograrlo, agradeciendo el apoyo de los ayuntamientos de Cubillos del Sil y Ponferrada, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria.

Así funcionará el nuevo horno

El horno, que producirá 850 toneladas de vidrio diarias, comenzará su proceso con la mezcla de diversos materiales químicos. Estos se fundirán a 1.600 grados para luego pasar a una zona de flotación donde el vidrio toma forma antes de su enfriamiento. Además, la instalación consumirá unos 130 millones de metros cúbicos de agua anuales.

Su funcionamiento dependerá de cuatro fuentes de energía: electricidad, gas, oxígeno e hidrógeno. Para ello, la Junta está ultimando los trámites del nuevo gasoducto desde Ponferrada y se trabaja en dotar a la parcela de un suministro eléctrico principal y otro de emergencia. “Es un horno que se enciende y está funcionando, por lo menos, 20 años. Incluso las reparaciones se hacen en caliente”, ha explicado Sutil.

Es una inversión ambiciosa, complicada, pero necesaria" Alberto Fernández Sutil director comercial de la vidriera berciana Tvitec

Autosuficiencia y liderazgo internacional

Este proyecto responde a la creciente demanda de vidrio en España y a nivel internacional. Con este horno, Tvitec busca dominar la materia prima, que actualmente es “deficitaria en la península ibérica”. Según Sutil, esto les permitirá producirla localmente, logrando “una transformación cercana y un ciclo de economía circular” al tener la fabricación y la transformación en la misma ubicación.

Javier Prado ha reafirmado el compromiso de la empresa con El Bierzo. “Cuando empezamos el proyecto, en 2006, nos preguntaban por qué aquí y dijimos que éramos de aquí y queríamos seguir aquí. Hoy seguimos diciendo lo mismo”, ha señalado. Por su parte, Sutil califica la inversión como “ambiciosa, complicada, pero necesaria” y confía en que no será la última para seguir creciendo.

Esto nos va a dar una fuerza que no teníamos hasta el momento" Alberto Fernández Sutil director comercial de la vidriera berciana Tvitec

El nuevo horno no solo hará a Tvitec más rentable y autosuficiente, sino que también reforzará su posición en el mercado. “En el mercado internacional estamos bien posicionados. Esto nos va a dar una fuerza que no teníamos hasta el momento, tendremos más garantía en cantidad y precio. Seremos más estables”, ha concluido el director comercial.