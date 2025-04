El Celta se acerca al sueño europeo con producto nacional y de cantera

La victoria ante el Villarreal ha desatado la ilusión en el celtismo con disputar la próxima temporada competición europea. El triunfo en Balaídos corta una pequeña mala racha del Celta y deja al equipo séptimo a falta de 5 jornadas. Pero no solo es la buena temporada lo que alegra a la afición, sino la manera de hacerlo con protagonismo de los canteranos y de los jugadores nacionales. Y es que en el once de este miércoles todos los titulares eran seleccionables por España y contando los 5 cambios, hasta 11 futbolistas tenían pasado en el filial olívico.

El once plenamente nacional de Claudio fue el formado por: Guaita; Carlos Domínguez, Yoel Lago y Marcos Alonso; Hugo Álvarez, Damián, Beltrán y Mingueza; Fer López, Borja Iglesias y Alfon. La entrada de Ilaix en la segunda parte evitó un Celta completamente español en el duelo, ya que Jailson, Ristic, Cervi y Swedberg no tuvieron minutos, y Starfelt fue baja por lesión. Por si fuera poco sumando once y sustituciones hasta once futbolistas tienen pasado en el filial. Algunos hace bastantes años como Iago Aspas y el Panda y muchos recientemente como Carlos, Yoel, Hugo, Damián, Alfon, Carreira o Iker Losada. Otros como Javi o Fer todavía juegan con dorsal del filial. Y de los que no pasaron por la cantera, Fran Beltrán llegó con 19 años al primer equipo. Y aún se quedaron sin minutos Villar y dos habituales como Sotelo y Pablo Durán.

OTROS DATOS DESTACADOS

Como siempre, nuestro Pedro Martín destacó datos relevantes como que Fer López logró con 20 años su primer gol en Balaídos con la camiseta del primer equipo o que los de Claudio con 6 expulsados en sus rivales, es de los equipos que más ha rojas ha forzado. Además con sus dianas, Aspas e Iglesias son los máximos goleadores de la temporada olívica con 9 tantos. Llama también la atención que con su décima victoria como local, el Celta alcanzara una cifra que no se veía desde la temporada 2005-06 o que según las cuentas de Pedro, Aspas con su tanto 163 en Liga supere a Eto´o en la lista histórica de goleadores del campeonato, donde es decimooctavo a 13 dianas de igualar al uruguayo Luis Suárez.