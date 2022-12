1,6 millones de euros para reformar de manera integral el Mercado Municipal de Tui

El Mercado Municipal de Tui, situado en la calle Maristas, será objeto de una reforma integral con la finalidad de mejorar tanto las instalaciones como la experiencia de compra en el mismo de cara a lograr el reconocimiento como Mercado Excelente. El Ayuntamiento de Tui elaboró un ambicioso proyecto en el que se apuesta no solo por esta reforma integral de la plaza de abastos, sino también por la digitalización y revitalización del comercio local y del comprado semanal de los jueves.

La inversión prevista asciende a algo más de 1,6 millones de euros de los que 1,3 millones serán aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta misma semana el ayuntamiento de Tui recibía la comunicación de la resolución provisional de esta concesión. El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Tui obtuvo la mayor puntuación siendo valorado con 83 puntos sobre 100, alcanzando en muchos de los apartados la máxima puntuación. Este plan de modernización, digitalización y revitalización del sector comercial tudense abarcará la cerca de 300 establecimientos comerciales, 20 puestos en el comprado municipal, y 140 puestos del mercado semanal de los jueves.

El alcalde, Enrique Cabaleiro, destacó como el Ayuntamiento de Tui alcanzó el 100% del importe subvencionable en esta convocatoria. Añade que se trata de una aportación importante “no solo por la cuantía sino también porque permitirá la rehabilitación de un edificio dedicado a un sector importante para el desarrollo de nuestra economía”. Añadía que gracias a este proyecto “vamos a redefinir el espacio y convertir el mercado en el que está demandando la sociedad con los estándares de modernidad que ahora no tiene, dignificando el espacio en un ámbito urbano de la ciudad que también se verá afectado de forma positiva”. Indicaba que “una vez concluido contaremos con un espacio moderno en Tui adecuado a los estándares de eficiencia energética y tecnología”.

La concejal de Comercio y Mercado, Ana Mª Núñez, señala que se trata de un proyecto clave “para la dinamización comercial de nuestra ciudad” ya que “es un proyecto integral más allá de una reforma del edificio es una adaptación técnica, profesional y tecnológica para ofrecer un mercado referente y atractivo a la altura del que Tui tiene que tener”.

La ejecución de este proyecto supondrá un antes y un después para el Mercado Municipal de Tui con unas obras que conllevarán su modernización y actualización, que mudarán tanto su aspecto exterior como interior. Así por una parte se plantea una plaza exterior cubierta, y en el interior los puestos convivirán con nuevos usos como un espacio gastronómico, zonas de ocio o usos múltiples, buscando el equilibrio entre las zonas ocupadas y vacías y dotando a todo el espacio de iluminación y calidez, y creando recorridos que favorezcan la interacción y la compra. El mercado ganará en confortabilidade y eficiencia energética con la aplicación de sistemas de aerotermia y con la mejora de la envolvente térmica.





Se mejorará la sostenibilidade con islas ecológicas modulares para la recogida y separación de residuos, la adhesión a la iniciativa Too Good to Go, packaging reutilizable, un área de intercambio y venta de objeto de segunda mano, o aparcamiento para bicicletas. Más allá de la actuación concreta en el edificio del Comprado Municipal el proyecto a ejecutar contempla también la digitalización del comercio local con campañas de marketing en soportes digitales, el desarrollo de una aplicación que facilite información sobre el comercio de Tui de manera integral , un marketplace, o el análisis de las tendencias de compra y de la competencia del comercio tudense. Otro de los puntos en los que se incidirá será en la realización de una plataforma colaborativa con productores locales y con la implantación de un sistema de códigos QR.

La formación con acciones para lo manejo de la app, web y marketplace, pero también de idiomas o mentoring individual forman parte también de las acciones previstas. Una vez recibida la resolución definitiva de la concesión de la subvención el Ayuntamiento de Tui procederá a iniciar el proceso de licitación. La ejecución del proyecto de reforma integral conllevará la reubicación de los praceiros y praceiras en otro espacio de forma provisional mientras duren las obras. Una nueva ubicación que se buscará y establecerá de forma conjunta y consensuada con los propios vendedores y vendedoras de la plaza toda vez que su actividad no se puede paralizar a lo largo del año que durarán los trabajos.

Hace falta destacar que tanto la reforma del comprado municipal como la dinamización y modernización del comercio local forman parte de las actuaciones incorporadas al Plan de Acción de la Agenda Urbana de Tui que se está desarrollando en la actualidad dentro de los proyectos piloto promovidos por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Además la dinamización del comercio local está también recogida en el Plan de Dinamización del área Rexurbe de Tui y en la Estrategia de la Eurocidade Tui-Valença 2030.