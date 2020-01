La Xunta de Galicia considera que "é estratéxico para Galicia que o AVE esté no ano Xacobeo 2021"

La Xunta mantiene su apuesta por mejorar el transporte público de Galicia. El director xeral de Movilidade, Ignacio Maestro, ha contestado en Cope Pontevedra al tweet de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en el que anunciaba entre emoticonos que "La UE ha aprobado una inversión de 226 millones de euros para la construcción de una línea de Alta Velocidad en Galicia". Un total de 548 kilómetros que conectarán Madrid con la capital gallega "para enero de 2022". Un retraso de un año que chirría al gobierno autonómico.

Ignacio Maestro ha afirmado que "é estratéxico para Galicia que o AVE esté no ano Xacobeo 2021". El representante autonómico ha pedido que, aunque la ministra haya matizado sus declaraciones horas más tarde diciendo que el de 2022 "es el plazo dado por Adif a la Comisión Europea como referencia máxima para recabar los fondos europeos", se detallen los plazos que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez.

Maestro ha reclamado "que o Goberno nos manteña informados sobre as incidencias que hai nas obras e que non sexa a Xunta a que teña que facer as súas cábalas para saber cal será a data na que chegará o AVE a Galicia".

Transporte urbano

La Xunta ha ganado el recurso de una empresa candidata que bloqueaba la implantación del plan de transporte metropolitano de la Xunta en Pontevedra. Las 27 líneas de autobús comenzarán a funcionar a partir de los Carnavales dando servicio a los concellos de Marín, Poio, Pontevedra y Vilaboa. Habrá dos nuevas líneas urbanas en la ciudad que llegarán a Montecelo y Monte Porreiro. Seis líneas escolares serán compartidas con el resto de usuarios del transporte público.

Los jóvenes menores de 21 años podrán viajar gratis con la tarjeta 'Xente Nova'. Los adultos tendrán descuentos de hasta el 50% por usuario.