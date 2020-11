Una tirolina: la solución del gobierno Pontevedra a las pérdidas económicas del comercio local

En respuesta a la moción presentada por el concejal no adscrito Goyo Revenga, pidiendo la reapertura al tráfico de la avenida Reina Victoria durante las vacaciones escolares de Navidad, el edil de movilidad de Pontevedra, César Mosquera, sorprendió al justificar su negativa: “Quero anunciarlles aquí que se vai instalar en Raíña Victoria unha tirolina de 150 metros (que non colle na alameda) e, con todo o control de aforo, se non o prohíbe a Xunta, e o acceso será con tickets do comercio local”.

Al escuchar esta idea, y entre las risas del resto de concejales de la oposición, Revenga hizo otra propuesta alternativa: “Colgan unha desde os xardíns da Deputación (da que vostede é vicepresidente) e lévana ata as Corvaceiras. Fan unha tirolina de campionato, cunha pendente de case 100 metros e poñen unha tirolina de verdade, e non poñen unha carallada. E a rúa queda aberta ao tráfico”.

“Todavía estoy asombrado del magnífico anuncio que ha hecho aquí el señor Mosquera, ya podemos decir que son tres las medidas que ha tomado el 'alcalde escondido': cerrar una calle, cambiarle el nombre a otra y la tirolina. Está el comercio local y la hostelería feliz”, ironizaba el concejal popular Rafa Domínguez. El líder de la oposición, además, ha apuntado un posible inconveniente a la idea del gobierno local: “¿Cerrar una calle para evitar aglomeraciones de niños y poner una tirolina que puede generar aglomeraciones de niños? Si lo piensan ustedes, espero que lo hagan bien pero parece un poco broma poner una tirolina en esa calle”.

Hasta el pleno de este lunes, el argumento del Concello de Pontevedra para haber cerrado en septiembre un tramo de la avenida Reina Victoria era facilitar la distancia social a la entrada y salida de alumnado del IES Sánchez Cantón.

Tras la reunión mantenida en octubre con el concejal de Obras, Demetrio Gómez, empresarios como el presidente de Aempe, José María Corujo, dudaban de que cortar el tramo frente al instituto tuviese que ver con la movilidad amable que promueve el gobierno local de Pontevedra: “Yo no sé si esto es muy amable para la ciudadanía o no. Está diciéndole a la gente de fuera de Pontevedra 'mirad, no venid porque aquí no sois bienvenidos porque no vais a poder entrar'. Pensad en toda la gente que entra por el puente de A Barca, llegas a la rotonda de San Roque ¿y a dónde vas?”.