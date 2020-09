¿Qué opinan las familias del instituto pontevedrés Sánchez Cantón sobre el corte de su calle?

El concejal de Obras de Pontevedra, Demetrio Gómez, apuntó el pasado mes de enero que el gobierno local tenía la intención de hacer "unha ambiciosa intervención" en la avenida Reina Victoria para ganar seguridad vial para el alumnado de la escuela infantil O Toxo y del IES Sánchez Cantón. Aunque se mencionaba la posibilidad de eliminar el aparcamiento de esta calle, el edil aseguró que se encargaría un estudio.

Sin haber presentado el estudio prometido, este sábado 19 de septiembre era el concejal de Movilidad, César Mosquera, quien anunciaba que el miércoles 23 se cerraría al tráfico permanentemente el mismo tramo que se corta durante las fiestas de la Peregrina (entre la entrada al parquin de Montero Ríos y la calle Palamios). El argumento del gobierno local es que se busca "darlle facilidades ao centro de ensino IES Sánchez Cantón no cumprimento do protocolo covid nas entrada e saída e nas horas de descanso".

Finalmente,el corte de tráfico no ha llegado para el primer día de presentaciones en el instituto. El Concello aplaza el corte al jueves 24 desde las 8:30 horas y en el bando firmado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, este jueves se informa de que el aparcamiento de los alrededores dejará de ser por tiempo ilimitado y se aplicarán los horarios de la zona de servicios.

En la jornada de este miércoles, antes de la entrada del alumnado de 1º de ESO, las familias han opinado ante el micrófono de COPE.

"Yo lo veo bien. Hay gente que será perjudicada pero, si se corta para unas fiestas, yo pienso que es un buen motivo por seguridad, para que tengan más espacios a la hora del patio", ha valorado una madre que no coincidía con otra que también acudía a las puertas del IES Sánchez Cantón en el primer día de vuelta a las clases presenciales: "¿Espacio para qué? ¿Me quieres decir que niños de Primero pueden salir de ahí? ¿Qué van a ir a la alameda? ¿No sabes dónde tienes el chaval?".

"Muy bien, así no hay atropellos ni los niños se meten en medio de los coches", ha opinado otra de las familiares.

Lo que no me parece normal es que tengan la puerta del instituto cerrada a estas horas y que hoy sí haya tráfico"

"Lo que no me parece normal es que tengan la puerta del instituto cerrada a estas horas y que hoy sí haya tráfico, porque mañana los niños entrarán ya directamente a sus clases y hoy se están acumulando aquí (que es lo que no querían que ocurriera). ¡Y este señor quiere cortar la señal, ya me parece la locura!", ha lamentado una madre en el momento en que operarios, encargados de adaptar la calle para el corte definitivo al tráfico rodado, tenían que cortar una señal de paso de peatones.

Vídeo

"Me parece bien. Realmente, si hay salidas alternativas por abajo y se evitan aglomeraciones, mejor", ha afirmado un padre.