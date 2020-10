Empresarios, sobre el cierre de Reina Victoria en Pontevedra: "El propósito no es evitar contagios"

Los representantes empresariales de Pontevedra que han participado este viernes en una reunión con el concejal de obras, Demetrio Gómez, coinciden en el maniqueísmo del edil nacionalista a la hora de tratar el cierre al tráfico de la avenida Reina Victoria.

A la salida de la reunión, el concejal del BNG de Pontevedra simplificaba las posturas posibles frente a la medida adoptada por el Concello: “Ao final, non foi posíbel chegar a unha conclusión basicamente porque ao grupo de persoas coas que nos reunimos hoxe parécelles que a covid non é un motivo que se poda aducir para pechar esa rúa”.

Ante ese argumento, Pablo García, representante de la Asociación de Joyeros y Relojeros de la provincia de Pontevedra, reconocía sentirse ninguneado: “Nos acusa de no querer cumplir las medidas anticovid. A mí eso sinceramente me duele. Yo le expliqué al concejal que hemos hecho lo que nos han pedido: nos hemos ido para casa cuando nos lo han pedido, hemos cerrado nuestros negocios (con mucho dolor de nuestro corazón), cuando nos han dicho que volviéramos, volvimos. Yo particularmente saqué a la gente del ERTE, me compré mascarillas, me compré gel, me compré alfombrillas, puse en la puerta que tengo aforo limitado, atendemos a la gente de la mejor manera. Y no estoy dispuesto a que me acuse de que, por ganar dinero, no vaya a cumplir las medidas. Nunca me sentí tan ninguneado”.

La conclusión de todas las entidades participantes (Asociación de Joyeros, de Hoteleros, del comercio de Reina Victoria, de Jóvenes Empresarios, de Empresarios de la pequeña y mediana empresa y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía) es que el gobierno local en ningún momento tuvo intención de negociar. “Igual una posible medida era poner voluntarios en los pasos de cebra, quizá con algún agente, para controlar los accesos y, si había que cortar más que el paso de cebra, para ampliar los espacios, pero no cortar así como se cortó”; relató a COPE Alicia Montes, en representación de AJE Pontevedra, citando una de las alternativas presentadas además de hacer cambios en la calle Palamios y no en Reina Victoria.

A mayores, los empresarios aseguran que el IES Sánchez Cantón no solicitó el cierre que el Concello ha llevado a cabo. “Nunca le pidió ese cierre porque el instituto dice: los alumnos de ESO no pueden salir del centro y los de bachiller, las pocas clases -presenciales- que están teniendo, no tienen recreo”, ha declarado Pablo García, responsable de una joyería de la calle Rosalía.

Otro punto que no comprenden los comerciantes es que el concejal alegue que esta es una medida anticoronavirus pero no confirme que se cancelará cuando se acabe la pandemia.

Esta semana empresarios y vecinos pretenden fijar una reunión para tratar su oposición a este corte de tráfico.