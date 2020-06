El trastorno del espectro autista explicado por el mejor neuropediatra de España

Alfonso Amado, premiado como mejor neuropediatra de España en los Doctoralia Awards, ha apuntado en COPE detalles a tener en cuenta para detectar precozmente un trastorno del espectro autista tan sencillos como que un bebé señale. Aunque haya llegado al año y todavía no hable, el responsable de Amado Clínica Pediátrica indica que eso no le preocupa tanto como que no indique con la mano que quiere algo.

Explicaciones tan claras como esta nos las ha ofrecido en su entrevista en el programa local de Herrera en COPE.