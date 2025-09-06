SOS de la protectora pontevedresa de animales de "Os Palleiros"

La asociación protectora de animales Os Palleiros, de Pontevedra, atraviesa una situación crítica que amenaza su supervivencia. La entidad acumula deudas con clínicas veterinarias que superan los 5.000 euros, a lo que se añaden facturas pendientes y tensiones bancarias.

Según explicó su presidenta, Gloria Cubas, aunque el Concello de Pontevedra colabora cubriendo parte de los gastos de pienso y atención básica, el escenario se ha vuelto insostenible tras una sucesión de operaciones veterinarias de alto coste y la entrada constante de nuevos animales.

Actualmente, la protectora gestiona alrededor de cien perros y gatos y necesita unos 100.000 euros anuales para su actividad. Aproximadamente la mitad de este presupuesto procede de recursos propios y donaciones, y la otra mitad de la aportación municipal.

Para hacer frente a este momento crítico, Os Palleiros mantiene operativo un canal de Bizum (08470) y una cuenta bancaria para donaciones, además de intensificar la solicitud de apoyo a voluntarios y ciudadanía. El objetivo es recaudar fondos y colaboración directa que permitan mantener en marcha el cuidado de los animales rescatados.