510 usuarios de las residencias de Pontevedra-O Salnés reciben la dosis extra de la vacuna este miércoles

"He recibido la vacuna muy contenta, a mí ya me tardaba" ha dicho Mercedes, una de las primeras usuarias de la residencia de mayores de Campolongo en recibir la dosis extra de la vacuna frente a la Covid-19.

La experiencia de esta mujer de 89 años con las dos vacunas anteriores ha sido muy positiva. "Hoy no sé si me dará reacción, pero hasta ahora ninguna me dio. Un poquito de cansancio en el brazo pero lo llevé muy bien", ha expresado satisfecha.

La octogenaria ha recibido la tercera dosis junto a otros 87 usuarios de Campolongo. El director de la residencia pontevedresa, Juan José López, ha dicho que este miércoles ha sido "una jornada muy alegre para todos porque nos acerca más a la normalidad y nos quita preocupaciones" gracias al avance de la vacunación.

DomusVi de Ribadumia

145 usuarios de la residencia DomusVi de Ribadumia han recibido esta mañana la dosis extra de la vacuna "muy contentos y convencidos". El director del centro, Daniel Fiúza, ha manifestado que "siempre hay algún usuario reticente" pero la mayoría "no ponen ningún tipo de dificultad". El tercer pinchazo se ha recibido con menos nervios que en las experiencias anteriores.

En total, se han suministrado 510 terceras dosis en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. A la residencia de Campolongo y de Ribadumia hay que sumar la de Soremay, en Pontevedra, y la de Vilaboa.

A partir de mañana, se comenzará la vacunación en el resto de centros asistenciales del área sanitaria.