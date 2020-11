¿Qué pasará con el nombre de Juan Carlos I en el resto de callejero de la provincia de Pontevedra?

Después del anuncio del gobierno local de Pontevedra de la retirada del nombre del rey emérito a la avenida Juan Carlos I, surge la duda de si más corporaciones municipales harán lo mismo.

En la provincia de Pontevedra, además de la avenida de la capital de las Rías Baixas, don Juan Carlos también da nombre a avenidas en Vilagarcía y Vilanova de Arousa.

Según ha confirmado COPE con el alcalde de Vilanova, el popular Gonzalo Durán, el gobierno local no tiene ninguna intención de cambiar el nombre a la avenida Juan Carlos I. “Ni de broma se me pasó la cabeza ni tiene ningún sentido. Es una operación política -haciendo referencia a la decisión de BNG y PSOE en Pontevedra- y nosotros no vamos a entrar en las operaciones políticas de quienes quieren romper la Constitución y el Estado”, zanjó Durán en entrevista en esta emisora.

Mientras, no se descartan cambios en la Vilagarcía de Arousa del socialista Alberto Varela. Actualmente existe una comisión en el Concello sobre el callejero que estudiará también los nombres que incumplan la ley de memoria histórica. En esa comisión ya había salido el tema de la avenida Juan Carlos I pero fuentes municipales aseguran a COPE que, mientras las acusaciones al rey emérito se mantengan como indicios, no se cambiará la placa con su nombre. En todo caso, sí que quiso señalar desde Vilagarcía que esos indicios publicados en prensa les parecen preocupantes.

Además de avenidas, el puerto deportivo de Sanxenxo también recibe el nombre del rey Juan Carlos I, quien durante años ha estado acudiendo a este puerto para salir a navegar. En este caso, el Concello tampoco se plantea retirarle el nombre ya que incluso el alcalde, el popular Telmo Martín, lamentó públicamente la salida del rey emérito de España y lo hizo alabando su papel en la Transición e inicio de la democracia.

Y hay un último ayuntamiento de la provincia con don Juan Carlos en su callejero: es el Concello de Vila de Cruces.

Esta emisora ha intentado (sin éxito) este martes ponerse en contacto con su alcalde, el independiente Luis Taboada. El regidor de Xuntos polo noso Concello gobierna en minoría con tres concejales gracias al apoyo de BNG y PSOE porque el partido mayoritario en las elecciones municipales de 2019 es el PP, con seis ediles (a uno de la mayoría absoluta).

Desde la oposición, el concejal popular de Vila de Cruces Jesús Otero, ha recordado que los nacionalistas ya habían propuesto retirar el nombre de Juan Carlos I a la plaza del ayuntamiento: “Eles propuxeron que se sacara o busto do rey e se cambiara o nome da praza. Nós dixémoslle que, mentres non houbese resolución xudicial, non iamos facer nada. Entón quedou sobre a mesa”.

A pesar de que entre los concejales de Vila de Cruces se planteó la posibilidad de hacer una encuesta entre los vecinos para pensar en un nuevo nombre para la plaza del ayuntamiento, la última palabra sobre quitar o mantener el nombre la tiene el alcalde y su equipo de gobierno. Al igual que en Pontevedra, la decisión es responsabilidad únicamente de la junta de gobierno local, no se necesita consultar a nadie más para poder hacerlo.