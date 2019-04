¿Qué opina Lores de la propuesta de convertir la plaza de toros en un parque para perros?

Convertir la plaza de toros de Pontevedra en un parque para perros es la idea que ha propuesto públicamente el colectivo 'Mocidade pola Abolición', asociado a la plataforma 'Galicia, Mellor Sen Touradas' y en COPE hemos cuestionado por esta iniciativa al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.

"Cando ti colles un can, tes que pensar que vas facer con el, non tentar que lle resolva os problemas o Concello. Porque iso é exponencial e, ao final, se eu teño un cabalo, tamén ten que buscarme o Concello onde meter un cabalo. É un pouco esaxerado pero é así. E agora cada vez hai máis animais de compañía 'raritos' (desde boas a porcos vietnamitas) e non se lle pode plantear ao concello, que ten máis que facer, a ver que fago co meu animal. É un problema individual, igual que o coche", sentenciaba el alcalde en declaraciones a esta emisora.

En su caso particular, Fernández Lores reconoció que sus perros corren por su finca o sus hijos los llevan en coche a parques como el de A Fracha para poder jugar sin correa.