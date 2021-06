Pontevedra instala cruces y repartirá botellines para combatir las heces de perros en los espacios públicos

El Concello de Pontevedra lanza la campaña 'Bo cidadán canino, boa cidadá canina' para llamar la atención de los dueños de perros que no recogen los excrementos de sus mascotas en las calles o en los parques de la ciudad.

Las áreas municipales de Benestar Animal y Desenvolvemento Sostible ponen en marcha una ofensiva con acciones como la distribución de flyers con consejos para pasear a los canes, la instalación de carteles que advierten de los perjuicios que tiene para el trabajo de los jardineros la no recogida de las heces y de las sanciones que la ley recoge para los que no las retiran.

La iniciativa incluye la señalización de las "cacas" no recogidas mediante cruces de color marrón que simbolizan las deposiciones no recogidas por los humanos.

El concejal de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, ha señalado la Plaza de Pasarón o el parque del río de Os Gafos como unos de los puntos "máis quentes de acumulación de excrementos por parte dunha minoría que non excerce de bo cidadán canino e non recolle as deposicións das súas mascotas".

Por su parte, el edil de Benestar Animal, Marcos Rey, ha anunciado la intención de complementar esta campaña de fomento de la recogida de heces con el reparto de botellines para que "algúns donos de cans perdan dunha vez ese incivilizado e desconsiderado costume de non limpar con auga os ouriños que as súas mascotas fan en espazos públicos".

Los responsables municipales han presentado esta campaña de concienciación en el parque de Amalia Álvarez junto a miembros del refugio de animales Os Palleiros y del club Diverti Cans, que asistieron acompañados por algunos "peludos".