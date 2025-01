Manel Loureiro:"el premio Cidade de Pontevedra es el broche de oro de un año extraordinario"

El próximo 20 de enero, festividad de San Sebastián, el escritor pontevedrés Manel Loureiro y los servicios de Digestivo y Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) recibirán el Premio Cidade de Pontevedra 2024. El galardón, otorgado por unanimidad del jurado, reconoce la trayectoria excepcional de ambos premiados.

Manel Loureiro: “Es un PREMIO MUY ESPECIAL”

En una entrevista en COPE Pontevedra, Manel Loureiro expresó su profunda satisfacción por el reconocimiento de su ciudad natal: "Es una satisfacción enorme. Es un premio muy diferente a otros que he recibido a lo largo de mi trayectoria. Es especial porque es un reconocimiento de tu ciudad, de tu gente, del lugar donde vives, donde trabajas, donde viven tus hijos". El autor subrayó el carácter "maravilloso" de este premio, que llega en un momento álgido de su carrera, tras recibir el Premio Fernando Lara de Novela y el éxito de la adaptación cinematográfica de su libro Apocalipsis Z para Amazon Prime Video. "Es una especie de broche de oro a un gran año, un año extraordinario".

Un fenómeno literario global con sello gallego

El jurado valoró especialmente la proyección internacional alcanzada por Manel Loureiro en el último año. Su obra, traducida a numerosos idiomas, se ha convertido en un fenómeno literario global. El propio escritor quiso destacar el papel de Galicia como un referente cultural en diversos ámbitos: "Desde Galicia estamos haciendo grandes cosas que están teniendo repercusión en todo el mundo a nivel creativo, artístico, médico, científico, empresarial". Loureiro animó a tener "un poco más de autoestima" y a superar el complejo de inferioridad que a veces lastra a la sociedad gallega.

El CHOP, ejemplo de excelencia sanitaria

Por su parte, el Dr. Juan Turnes, jefe del servicio de Digestivo del CHOP, mostró su agradecimiento por el galardón en nombre de todo el equipo. "Es un premio que no esperábamos y que nos hace mucha ilusión", aseguró Turnes en COPE Pontevedra. El jefe de servicio destacó el significado especial de este reconocimiento, que "viene de los ciudadanos": "Somos un servicio que en los últimos meses hemos recibido algunos premios por parte de sociedades científicas, por ejemplo, pero esto no es lo mismo que el reconocimiento que implica que las personas para las que trabajamos todos los días nos concedan este premio del que estamos muy orgullosos".

PREMIOS QUE RECONOCEN EL TRABAJO DE TODO UN EQUIPO

Los servicios de Digestivo y Dermatología del CHOP recibirán el Premio Ciudad de Pontevedra en la categoría de persona jurídica. Su labor fue reconocida a nivel estatal con los premios Best in Class 2024, que distinguen la excelencia en la atención sanitaria. El servicio de Digestivo fue elegido como el mejor de España, mientras que Dermatología fue premiado por su atención al paciente. El Dr. Turnes expresó su satisfacción por compartir el galardón con sus compañeros de Dermatología: "Somos servicios que a priori podría parecer que no tenemos mucha relación, pero sí la tenemos en proyectos de investigación y atención a pacientes que tienen enfermedades que afectan tanto a la piel como al sistema digestivo, y es un orgullo poder compartir con ellos y con todos nuestros compañeros del hospital este premio".

Ceremonia de entrega en la Casa Consistorial

La entrega de los Premios Ciudad de Pontevedra tendrá lugar el lunes 20 de enero en la Casa Consistorial. El acto, que recupera su celebración en la sede del ayuntamiento tras más de dos décadas, será un reconocimiento público a la brillante trayectoria de Manel Loureiro y a la dedicación y profesionalidad de los servicios de Digestivo y Dermatología del CHOP.