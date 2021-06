Las cofradías ultiman sus datos para que el Sergas vacune a los profesionales del mar

Aunque el traspaso de los datos del Instituto Social de la Marina -ISM- al Sergas no esté siendo lo ágil que se desearía, el presidente de la Federación de cofradías de la ría de Pontevedra, José Manuel Rosas, ha confirmado que este lunes se enviará un formulario a todos los pósitos para que lo cumplimenten con la información personal de cada tripulante y así poder remitírselo al ISM cuanto antes.

Houbo unha especie de lío entre o Excell que enviamos nós co que solicitan”, Ruperto Costa.

“Hoxe váiselle remitir a todas as confradías un modelo que ten que cumplimentar o armador, envialo por correo electrólico ao ISM e despois xa chaman ás tripulacións, que se van vacinar no mesmo punto independentemente de onde viva cada un dos tripulantes”, ha especificado Rosas.

Desde la cofradía de Cambados, su patrón mayor, Ruperto Costa, confirma el desajuste en el traspaso de datos: “Nós estamos acabando de cumplimentar eses listados. Houbo unha especie de pequeno lío entre o Excell que enviamos nós co que solicitan”.

El patrón mayor de la cofradía de San Martiño do Grove, Antonio Otero, ejemplificaba con su caso personal que todavía no se había empezado a vacunar: “A min chamáronme hai 15 días, preguntáronme cando me viña ben e díxenlle que ou venres pola tarde ou sábado ou domingo. Entre semana, tería que ser a última hora”. Aunque no haya tenido más noticias sobre la cita para inmunizarse, Otero confía en que la flota dedicada al atún pueda recibir la vacuna antes del inicio de la campaña, a mediados del mes de junio.

Eu non sei absolutamente nada" Iago Tomé.

TODA LA FLOTA VACUNADA

Las prioridades de vacunación en el sector del mar se mantienen: en primer lugar la flota de altura y gran altura, ya que conviven juntos en un barco durante más días y pueden tener menos facilidades para estar en el puerto que les corresponde para acudir a la cita de vacunicación. En todo caso, la consellería do Mar ha confirmado a esta emisora que se vacunará a toda la flota. Será un alivio para el patrón mayor de Raxó porque Iago Tomé, cuando en la mañana de este lunes atendió la llamada de COPE Pontevedra, dudaba de si a él y a sus compañeros los incluirían en este grupo prioritario. “Eu non sei absolutamente nada. Polo menos, as confrarías do fondo da ría non temos constancia de nada. Nós temos flota de diario, non botamos días no mar. Aos únicos que están a vacinar son aos que lles corresponde por idade”, relataba este vecino de Campelo que ya ha pasado el virus.