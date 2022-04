José Miñones rechaza gestionar una videoconferencia con Canadá como hizo Perú por el Villa de Pitanxo

A pesar de que a las familias de los fallecidos del Villa de Pitanxo se les dijo desde la delegación de Gobierno en Galicia que ya se había solicitado una videoconferencia con las autoridades canadienses para que puedan explicar cómo se organizó el rescate del naufragio del 15 de febrero en Terranova, el delegado José Miñones ha zanjado las súplicas de información con esta respuesta a preguntas de COPE en un acto en Ferrol: "Nós mantivemos as xuntanzas directamente coas familias a través de Salvamento Marítimo e Marina Mercante, que son os que están en contacto cos diferentes ministerios. Na última xuntanza, como lles dixemos ás familias, en todo o procedemento estiveron oito ministerios implicados e trasladámoslles a información directa de todo o que estivo acontecento e sobre todo do que nos estaban reclamando de cara a actuación de rescate corpos. Polo tanto, teñen esa información de forma directa e mesmo nos solicitaron nova información sobre as condicións meteorolóxicas, onde tamén lles trasladamos dita información. Entendemos que esa é a fórmula de contacto que mantivemos coas familias e que, polo tanto, a información a teñen da nosa man e, sobre todo, por parte dos técnicos de Marina Mercante e Salvamento Marítimo".

Información por parte de la Xunta



La única información directa que recibieron las familias de los 21 fallecidos por parte de personas que hayan estado presencialmente implicadas en el suceso en Terranova ha sido por parte de la Xunta de Galicia. Un representante de la Consellería do Mar y otro de la Dirección Xeral de Emerxencias fueron desplazados a Canadá "para axilizar os trámites de repatriación coa consignataria da empresa armadora e co consulado", según anunció públicamente la administración autonómica. A su regreso, las familias solicitaron el traslado de información directa y una de esas personas acudió a Marín para atender su petición.

Gestión de Perú

Ahora, el Gobierno de España se niega a hacer lo que sí ha facilitado Perú a las familias de sus seis compatriotas. El pasado 4 de abril, como relató a esta emisora Adriana Quino, hija de uno de los peruanos residentes en Vigo, se celebró una videoconferencia en la que las autoridades canadienses respondieron sobre "los nudos, las horas, cómo habían saltado las radiobalizas,... Ellos nos explicaron en los horarios en que habían sido. Luego nos pasaron las diapositivas para poder tenerlo más claro. Pero aquí, ahora en España, no hay ni una sola comunicación con las autoridades de Canadá".

Solo tuits por parte de la ministra de Trabajo

El caso está pendiente de ser asumido por el juzgado al que le corresponda la investigación aunque la Audiencia Nacional ha reconocido que ve indicios de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. A pesar de haberlo solicitado en febrero, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todavía no ha agendado una reunión con las familias de los marineros fallecidos trabajando. Su única reacción han sido un par de comentarios en twitter después de conocer el hundimiento.

As palabras non chegan para expresar a dor polo naufraxio do Villa de Pitanxo en augas de Terranova.



Hoxe gardamos loito polos falecidos e acompañamos, nestas horas difíciles, ás súas familias e ás dos mariñeiros desaparecidos. Para elas, toda a nosa forza e todo o noso agarimo. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 21, 2022

