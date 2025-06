La Festa do Viño Tinto do Salnés de Barrantes celebra su 52ª edición con cuatro días de fiesta, tradición y promoción vitivinícola

Ribadumia se prepara para vivir uno de sus fines de semana más esperados con la celebración de la LII Festa do Viño Tinto do Salnés de Barrantes, una cita que desde 1967 ensalza este producto local único, caracterizado por su intensa pigmentación, densidad y sabor. La fiesta tendrá lugar en la Carballeira da Condesa, en la parroquia de Barrantes, y contará con un programa lleno de actividades pensadas para todas las edades, desde conciertos y showcookings hasta misas, andainas solidarias y fuegos artificiales.

El alcalde de Ribadumia, David Castro, destaca en COPE que todo “está prácticamente a punto” y que no solo es la más importante del municipio, sino también un referente comarcal, provincial y gallego. A través de esta fiesta, se homenajea un producto que fue clave en la economía local y que ahora busca su reconocimiento oficial como variedad oficial.

Un programa repleto de música, cultura y buen vino

La programación arrancará el jueves 5 de junio con una verbena con Euphoria, Paco Vulcano y Annsthetic DJ, que servirá de aperitivo antes de la inauguración oficial, prevista para el viernes a las 13:00 horas, acompañada por el pasacalles de Os Carballeira y un showcooking a cargo de la Escola de Hostalería da Mancomunidade do Salnés.

Cartel Festa do Viño Tinto do Salnés

El viernes por la tarde habrá pasacalles, misa y procesión, y por la noche, el concierto de A Roda y verbena con Capitol y Kubo. El sábado 7 de junio será el día grande, con la cata final de vinos, la investidura de los valedores del viño tinto y el pregón del humorista Juan Meniño “O rei da comedia”, seguido de una degustación gratuita de vino, pan de millo y chorizos. Durante todo el día, habrá actuaciones musicales, comida popular, Festa da Espuma, conciertos y verbena con Los Satélites y Olympus.

El domingo 8 de junio se celebrará la VIII Andaina Solidaria a beneficio de la Asociación TDAH Salnés, así como pasacalles, juegos populares, misa, un nuevo showcooking con vermut de vino tinto, sesión vermú con el Dúo Prisma, y como cierre, fuegos artificiales y actuación de la orquesta Panorama.

Un vino con historia que busca reconocimiento oficial

El vino tinto de Barrantes se distingue por su personalidad y tradición, consumido en las clásicas ‘cuncas’. Aunque procede de cepas híbridas y aún no está oficialmente reconocido, el Concello de Ribadumia avanza hacia su regularización como variedad autóctona gallega. Tras tres años de vinificaciones experimentales, se espera que en 2027 se pueda incluir la variedad ‘folla redonda’ en el registro oficial de Galicia, lo que abriría las puertas a su venta legal en supermercados.

La Festa do Viño Tinto do Salnés no solo es una fiesta popular, sino una plataforma de promoción cultural y vitivinícola, que refuerza el vínculo entre territorio, identidad y desarrollo rural. Ribadumia brinda así una oportunidad única para disfrutar del vino, la música y la tradición gallega en un entorno inmejorable.