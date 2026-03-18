FEMUPO celebra en Pontevedra la 5ª edición de los Premios Mujeres 2026

La Federación por la Igualdad de las Mujeres de la Provincia de Pontevedra (FEMUPO) celebrará el próximo sábado 11 de abril a las 20:00 horas en la Finca Batacos (Pontevedra) la 5ª edición de los Premios Mujeres FEMUPO, un acto de reconocimiento público a mujeres y entidades que contribuyen de manera destacada al avance de la igualdad y al desarrollo social del territorio. Los Premios Mujeres FEMUPO se han consolidado como una cita de referencia en la provincia para visibilizar referentes femeninos y reconocer la labor de personas y colectivos que trabajan por la igualdad desde distintos ámbitos de la sociedad.

Apoyo del Plan Social ENCE Pontevedra

La edición de 2026 cuenta con el apoyo del Plan Social ENCE Pontevedra, cuya colaboración permite impulsar una iniciativa de alto impacto social comprometida con la igualdad de oportunidades, el desarrollo del medio rural, la cultura, el asociacionismo, el deporte y la acción pública.

Premiadas en la edición 2026

En esta quinta edición, los galardones reconocerán trayectorias destacadas en distintas categorías. En Cultura, será distinguida Montse Betanzos, artesana colareira de O Grove, en representación de una tradición transmitida entre generaciones que ha convertido el trabajo con las conchas en un símbolo de la cultura marinera gallega.

En Empresa, se reconocerá a Raquel Touceda, responsable de Fresas Touceda (A Estrada), como referente de emprendimiento femenino en el medio rural y de innovación sostenible en el sector agrícola.

En Asociacionismo, la Asociación Albor Mujeres Rurales de Valga recibirá el premio por su trabajo continuado de apoyo a las mujeres del rural y por el fortalecimiento de la participación y de la red asociativa.

En Deporte, serán galardonadas las veteranas del Club de Remo Vila de Cangas, único equipo femenino de esta categoría en la provincia de Pontevedra, como ejemplo de perseverancia, igualdad y envejecimiento activo.

En Administración, el reconocimiento recaerá en el Centro de Información a la Mujer (CIM) de A Lama, Cerdedo-Cotobade y Fornelos de Montes, por su labor de atención, acompañamiento y defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito rural.

Una gala como espacio de encuentro por la igualdad

El acto incluirá la ceremonia de entrega de los premios, la amenización musical a cargo de Noite Son y un cóctel de confraternización, creando un espacio de encuentro entre instituciones, entidades sociales y personas comprometidas con la igualdad. Desde FEMUPO subrayan que estos premios nacen con la voluntad de poner en valor el papel de las mujeres como motor de cambio social, cultural y económico, visibilizando referentes reales que inspiran a las nuevas generaciones y fortalecen el tejido asociativo de la provincia.

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