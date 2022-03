Esta es la previsión de aparcamientos gratuitos de la Xunta en Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Vilagarcía

Tras la última reunión del Consello de la Xunta que se celebró en Pontevedra, el presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo anunció la previsión de invertir 1,8 millones de euros para crear unas 410 plazas de aparcamiento en cuatro localizaciones.

En detalle, el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, ha explicado los objetivos de cada parking gratuito en entrevista en COPE + Pontevedra.

El mayor parking gratuito: en Pontevedra

El más grande de ellos será el que sirva para compensar la eliminación de plazas al ampliar las aceras en la carretera vieja a Marín, la PO-546. En su entorno, se facilitarán aproximadamente 250 plazas para aparcar pensadas para que los vecinos de la zona sigan teniendo espacio para dejar el coche y, por otro lado, pueda servir como parking disuasorio para evitar acceder al centro de Pontevedra en coche y hacerlo a pie por el paseo marítimo hacia Corvaceiras o por la avenida Rosalía de Castro.

Facilitar compartir coche

Mientras, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se plantea un objetivo distinto para Marín, Sanxenxo y Vilagarcía. En estos casos, la idea es fomentar el uso compartido del coche con aparcamientos que sirvan de punto de encuentro ('carpooling' en el término en inglés de este concepto).

Que a xente de Sanxenxo que queira ir traballar a Pontevedra ou Santiago poida agruparse e, en vez de ir en tres vehículos, que vaia nun só"

De esta forma, el más definido es el que se ubicará en el inicio en Sanxenxo de la VG-4.3, en su conexión con la autovía autonómica AG-41. "Nun dos enlaces da Autovía do Salnés, en Sanxenxo, pénsase nun pequeno aparcadoiro no que a xente de Sanxenxo que queira ir traballar a Pontevedra ou Santiago poida agruparse e, en vez de ir en tres vehículos, que vaia nun só. Son aparcadoiros que están funcionando no Morrazo, en Moaña -en Domaio- para acceso á AP-9", especifica el director de la Axencia Galega de Infraestruturas.

Sin concretar ubicación aunque con el mismo objetivo, se plantean parkings gratuitos en las inmediaciones de la VG-4.3 en Vilagarcía, que arranca en el acceso a la ciudad por la carretera nacional y termina en Cambados, y para dar servicio a la VG-4.4 en Marín, que parte de la rotonda de Lourizán y finaliza en Ardán.

En el caso de los tres aparcamientos para 'carpooling', la previsión es habilitar unas 160 plazas en total.

A mayores, aunque no esté comprometido, se valora la posibilidad de que los aparcamientos que cree la Xunta puedan disponer de puntos de recarga eléctrica para vehículos, de alquiler de bicicletas, zonas verdes o de otros sistemas de reducción de gases de efecto invernadero. De esa forma se constribuirá al fin último de la iniciativa: que las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte sean las menores posibles.

Movilidad sostenible

El anuncio del presidente de la Xunta en la sede de la administración autonómica en Campolongo se enmarcó en una inversión de más de 14 millones de euros para fomentar la movilidad a pie o en bicicleta de forma segura.

En Pontevedra, por un lado, la citada reforma de la PO-546 entre Mollabao y Praceres, además de la reurbanización de Estrebila hasta el límite de Pontevedra con Marín, en la calle ya reformada por el Concello marinense al haber asumido su titularidad.

Asimismo, se mejorará el entorno del colegio de Santo André de Xeve, en las carreteras PO-223 y PO-224. En este caso, la Xunta contó con el asesoramiento de la plataforma Stop Accidentes y aceptó las propuestas del colectivo Pedaladas para habilitar un carril bici. Además, se creará una senda en la PO-542, para que los vecinos de los núcleos de Ermida, Pazos y Marcón puedan caminar con seguridad hacia el casco urbano.