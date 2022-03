Esta es la carta del Gobierno de España que ha decepcionado a las familias del Villa de Pitanxo

Las familias de los 12 desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo le habían entregado una carta a Pedro Sánchez pidiendo que se reanudase la búsqueda en Terranova y que se enviasen barcos o robots submarinos para buscar a los posibles cuerpos que hayan podido quedar dentro. El día antes del funeral conjunto por desaparecidos y fallecidos, han recibido una respuesta en nombre del presidente del Gobierno que ha decepcionado a las familias.

No vamos a dejar que se olvide", mensaje de las familias de los desaparecidos.



Se ponen excusas en las decisiones de terceros, en referencia al Gobierno de Canadá, y nada se dice sobre las gestiones de España para bajar al barco a hundido, como piden las familias. "El tema de mandar un barco, cuando se pueda, hay que empezar a hacerlo. Eso es lo que nosotros vemos que no se está haciendo nada. O por lo menos, no nos lo hacen constar. Y entonces estamos muy frustrados y nos da la impresión dejando en el olvido y eso nosotros no vamos a dejar que se olvide", se ha quejado María José de Pazo, vecina de Marín e hija del jefe de máquinas que no ha aparecidos tras el naufragio del pasado mes de febrero.

Funeral conjunto presidido por los Reyes

El Templo Nuevo de Santa María do Porto de Marín (Pontevedra) acogerá este viernes a las 18,00 horas un funeral colectivo por los 21 fallecidos del pesquero 'Villa de Pitanxo', hundido el 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), el cual estará presidido por los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia.

La ceremonia, que será oficiada por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, se celebrará con motivo de la declaración de fallecimiento de los desaparecidos en el naufragio. 21 de los 24 tripulantes del barco perdieron la vida.

Además de los Reyes, también acudirán, entre otros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, así como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha cancelado su gira por España como candidato a presidir el Partido Popular para poder arropar a los familiares de las víctimas.

Las familias han confirmado que los Reyes y el ministro Planas los recibirán este viernes una hora antes del funeral, en el colegio La Inmaculada, para escuchar sus solicitudes.