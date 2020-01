La diputada por Pontevedra Yolanda Díaz será ministra de Trabajo en el gobierno PSOE-Unidas Podemos

La diputada de Galicia en Común por Pontevedra, Yolanda Díaz, será ministra de Trabajo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, resulta reelegido este martes, como es previsible.

PRESENTARSE COMO DIPUTADA, SE LO PIDIÓ "TODO EL MUNDO"

Antes de las elecciones de abril de 2019, Yolanda Díaz, candidata número uno al Congreso por Pontevedra de En Común Unidas Podemos, sostuvo que su intención era no optar de nuevo a un escaño en las Cortes pero que recapacitó porque le pidieron que continuase "todo el mundo" y "por doquier", desde los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, e Izquierda Unida, Alberto Garzón, a referentes del espacio político "también en Galicia", aunque evita concretar quién "porque sería sorprendente".

Yolanda Díaz (Fene, 1971) negó que su cambio de provincia -fue electa por A Coruña en 2015 y 2016, mientras que se presentó por Pontevedra en las dos elecciones de 2019- se deba a un intento por garantizarse un puesto de salida que le permita seguir en el Congreso de los Diputados en un contexto en el que las expectativas electorales de Unidas Podemos van a la baja. "No es verdad, es la primera vez que soy candidata gallega y entendían que la candidata gallega tenía que encabezar una provincia. Hablo con claridad, si mi 'leit motiv' fuese ser diputada sí o sí, tendría que ir por Madrid", apostilla.

Precisamente, el puesto que ocupa la abogada fenesa en la lista de la coalición de En Común Unidas Podemos hizo encallar las negociaciones para incorporar al acuerdo a Anova, que optó por no presentarse a las elecciones al no ser posible alcanzar un "acuerdo entre iguales", según afirmó el portavoz nacional de la organización, Antón Sánchez. "No creo que fuese una falta de generosidad", subraya sobre el fracaso de las conversaciones con Anova una Díaz que avisa de que En Común nace con vocación de convertirse en un proyecto a largo plazo, toda vez que los puentes están rotos con "el partido de (Luís) Villares", en referencia a En Marea.

CRÍTICAS DEL EXSOCIO DE EN MAREA

El portavoz de En Marea y del grupo mixto en el Parlamento de Galicia, Luís Villares, restó importancia en el mes de diciembre a la posibilidad de que un gallego o gallega ocupe una cartera ministerial en el gobierno del Estado, quinielas en las que figuró desde un primer momento Yolanda Díaz.

"El nacimiento no implica la galleguidad de ninguna política", ha asegurado Luís Villares, quien ha incidido en que el origen gallego de Mariano Rajoy "no se notó nada en las políticas del PP" durante la etapa del pontevedrés en La Moncloa.

"Las políticas que se hagan, sean buenas o malas para el país, son en función de las políticas y no del origen de los ministros", ha apuntado el magistrado en excedencia, que ha remarcado que "los compromisos" deben plasmarse "negro sobre blanco" en los presupuestos.