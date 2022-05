El contraanálisis confirma un vertido puntual a la playa Compostela: el agua en Vilagarcía recupera su calidad

La playa Compostela de Vilagarcía de Arousa vuelve a ofrecer datos de presencia de E-coli por debajo de lo máximo permitido, en concreto, el contranálisis realizado por la Consellería de Sanidade marca un parámetro de 500 nmp/100 mililitros y el límite está en 800 nmp/100 ml. De esta forma, después de la alerta detectada en una muestra del domingo 22 de mayo, el Concello ha levantado las recomendaciones de no aconsejar el baño en este arenal, arenal en el que, según los datos recogidos durante todo el año por la Consellería de Sanidade, la calidad de sus aguas es excelente.

Sin localizar la causa del mal dato

Los datos de la Xunta de Galicia tomados el domingo indicaban 2.000 nmp/100 ml, es decir, una concentración anormal de e-coli que el Concello de Vilagarcía por el momento no ha podido explicar. En un comunicado, se apunta que "en canto á elevada concentración microbiolóxica do domingo, as pescudas realizadas non permiten determinar a causa, que pode deberse a diferentes circunstancias (como un verquido dende terra ou dende un barco, a concentración de bacterias nun punto debido á influenza de ventos e mareas no que é o saco da ría, a coincidencia con choivas que puideran aliviar o caudal da recollida de pluviais pola rede de saneamento facendo desbordar esta, unha avaría puntual do saneamento...)".

Además de por la calidad de sus aguas, en Vilagarcía las playas Compostela y O Campanario volverán a lucir este verano el distintivo de bandera azul.