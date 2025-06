El Concello de Vilagarcía peatonalizará la calle Vicente Risco y el flanco sur de la Praza de España con una inversión de 400.000 euros

El Concello de Vilagarcía acometerá la peatonalización y humanización de la calle Vicente Risco y del flanco sur de la Praza de España, con un presupuesto de 400.000 euros procedentes de fondos municipales y un plazo de ejecución estimado en ocho meses. El objetivo del proyecto es dar continuidad al entorno de la plaza, transformando la zona de tráfico rodado en una plataforma única con prioridad para los peatones.

El anuncio fue realizado este mediodía por el alcalde, Alberto Varela, junto a la concejala de Urbanismo, Paola María, y los ediles del BNG, Xabier Rodríguez y Rosa Abuín. La actuación forma parte del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para sacar adelante los presupuestos municipales de 2024. “Colaborar forma parte de la normalidad democrática y de nuestra forma de entender la política, lo que repercute positivamente en la ciudad”, señaló Varela.

Un espacio más amable y accesible

El portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, recordó que la intervención “responde a una petición nuestra” y que el gobierno local “comparte el objetivo de integrar este espacio urbano y hacerlo más accesible”. En su opinión, “no tiene sentido que por esa calle sigan circulando vehículos”.

La concejala de Urbanismo explicó que se emplearán los mismos materiales que en el resto de la plaza, como el granito tostado y gris de 15 centímetros de espesor. El proyecto incluye la plantación de abedules, elegidos por su morfología: “No dan problemas a las viviendas porque no extienden demasiado sus ramas ni quitan luz”, explicó. Además, contarán con un sistema de riego por goteo, y se instalarán bancos y luminarias integradas en la zona verde para no interferir en el paso peatonal.

Mejoras en la plaza y renovación de servicios

La actuación también contempla mejoras en la propia Praza de España. En concreto, se sustituirán todas las balizas por otras de acero inoxidable, más resistentes, y se procederá a la limpieza de los bancos y de la fuente.

Como es habitual en este tipo de obras, también se renovarán las canalizaciones soterradas. Aunque el saneamiento de Vicente Risco fue renovado recientemente, se actuará en el tramo de la plaza. También se intervendrá en las instalaciones de pluviales, telefonía y alumbrado.

Pendientes de informes de la Xunta para iniciar las obras

La obra se encuentra a la espera de dos informes sectoriales: uno de Augas de Galicia y otro de Patrimonio. El alcalde pidió “celeridad a la Xunta de Galicia” para poder avanzar en los trámites y comenzar cuanto antes. “El trámite que suele retrasarse más es el de Patrimonio, como ha ocurrido con el caso de la Casa Jaureguízar, del que llevamos meses esperando respuesta”, concluyó Varela.