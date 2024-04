Un artista que vive en Caldas decorará tu lecho de muerte

Casi de casualidad estos dos artistas recibieron el encargo de decorar los ataúdes de una empresa funeraria parisina que quiere empezar a vender ataúdes personalizados a sus clientes.

Para ello contactaron con Asun Glez y Franck Sastre, dos artistas asentados en nuestra provincia que llevan años en el mundo de la pintura y que han asumido por primera vez el reto de customizar ataúdes.

En un principio los féretros que están pitando solo servirán de muestra, estarán a modo de ejemplo en la zona de exhibición que tiene la empresa funeraria Franck Salad en París. Después Asun y Franck serán algunos de los artistas que se encargarán de realizar diseños personalizados para personas que busquen una despedida distinta.

Como nos contaba Franck, un vasco de origen francés que ahora vive en Caldas de Reis, este tipo de arte no debería ser visto como algo extraño y pone como ejemplo los tatuajes que hace 30 años eran considerados como algo raro y hoy están totalmente normalizados y, por supuesto, no hay joven que esté a la moda que no tenga un pequeño tatoo.

Frack también nos contaba que dudaron mucho si aceptar o no el proyecto puesto que son muy aprensivos aunque finalmente aceptaron porque todos "vamos a acabar allí".

Y cuánto vale personalizar y decorar nuestro lecho de muerte. Pues depende, los ataúdes que han pintado hasta la fecha y que son todavía de prueba tendrían un coste estimado de entre 1.200 y 1.500 euros. Aunque todo depende, dice Franck, de los materiales que se utlicen. En este caso se ha utlizado madera de pino y no materiales nobles lo que reduce considerablemente el precio de estos féretros.