Ángel Expósito será uno de los ponentes del Foro La Toja 2025

La séptima edición del Foro La Toja – Vínculo Atlántico se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre en la isla de A Toxa (O Grove), con un programa cargado de mesas y debates sobre los grandes desafíos globales y el futuro de las democracias liberales. Entre los ponentes confirmados destaca, entre otros, la participación del periodista de COPE, Ángel Expósito quien se suma a reconocidas figuras políticas, económicas y académicas.

El evento, organizado por Grupo HOTUSA y la Fundación La Toja, contará con la presencia de personalidades como Amancio López Seijas, presidente del grupo y promotor del Foro, Carlos López Blanco, presidente del comité organizador, y Carmen Martínez Castro, directora del evento. Se espera también la presencia de Su Majestad el Rey para presidir la sesión inaugural, y la clausura correrá a cargo de Carlos López Blanco y Garry Kasparov, reconocido activista internacional.

Presentación del Foro La Toja 2025

ANÁLISIS DE LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA

El Foro abordará temas de máxima actualidad y relevancia, entre ellos el nuevo orden mundial, las relaciones geoestratégicas, la situación en Oriente Medio y Ucrania, y el análisis de la economía española en un momento de crecimiento sostenible. Ponentes de primer nivel como Michel Ignatieff, Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy, Ernesto Zedillo y Alberto Núñez Feijóo formarán parte del cartel junto a expertos en seguridad y defensa.

Ángel Expósito llegará con su amplia trayectoria en radio para aportar su visión sobre los acontecimientos y debates de la jornada, enriqueciendo un espacio concebido para el diálogo profundo y la reflexión intelectual en torno a los valores democráticos y el futuro de nuestras sociedades.

El Foro La Toja, consolidado como referente en España, se distingue por su formato exclusivo y participativo, que permite a los asistentes interactuar directamente con los ponentes en un ambiente de alta calidad profesional y académica.