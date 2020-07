Dr. Amado sobre déficit de atención: "No puedes decir que un niño no atiende, tienes que medir cuánto atiende"

El neuropediatra Alfonso Amado, especialista en Amado Clínica Pediátrica en Pontevedra, en su entrevista en COPE, ha querido recalcar que no se deben simplificar los casos de TDAH -trastorno por déficit de atención e hiperactividad-. "No nos sentimos cómodos con ese término, nos parece un cajón de sastre, que se meten muchas cosas que son muy distintas y que se tratan de forma distinta. Podemos entendernos con ese término pero nosotros vamos a realizar un diagnóstico lo más individualizado posible", ha especificado el pediatra.

LA CLAVE: MEDIR LA ATENCIÓN

Con un ejemplo muy claro, el doctor Amado ha explicado por qué hay que medir la atención. "Clásicamente, te decían: 'en el cole está sacando malas notas y además no atiende'. Eso generalmente ya era criterio para que tuviese el diagnóstico y no siempre es así. Nosotros tenemos que ver por qué no atiende, tenemos que medir cuánto atiende. Es como si decimos de un niño que va por la calle 'me parece bajito'. Pues no, tendrás que medirlo y compararlo con las gráficas de los niños de su edad".

LA FALTA DE ATENCIÓN NO SIEMPRE IMPLICA TDAH

Sobre los motivos de la falta de atención, Alfonso Amado ha valorado distintas causas: "Si tú detectas que no atiende, tienes que ver por qué: a lo mejor no atiende porque duerme mal, porque tiene el hierro bajo, porque está triste o porque no puede atender".