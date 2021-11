Actividad física para todas las edades: el éxito del programa de Pontevedra 'A vida é movernos'

Variedad de formatos, adaptados para distintas edades y aprovechando espacios al aire libre. Esas son las claves del éxito del programa 'A vida é movernos' que la concejalía de Deportes de Pontevedra tiene en marcha y que este viernes revolucionó la plaza de España.

Sin pausa, este domingo 28 de noviembre continuará con una caminata conmemorativa del Día para la eliminación de la violencia de género. El recorrido por el centro de la ciudad estará señalizado en recuerdo de las mujeres asesinadas en crímenes machistas este 2021.

Flechas con los nombres de mujeres asesinadas por hombres machistas.





El tenente de alcalde y concejal de Deportes e Saúde, Tino Fernández, adelantó que “esta Andaina Violeta terá unha mensaxe reivindicativa moi visual e contundente, posto que o camiño estará sinalizado con 37 frechas de cor violeta cos nomes das 37 mulleres asasinadas este ano en España a mans do terrorismo machista, os anos que tiñan cando as mataron, a data do feminicidio e a localidade na que aconteceu”.

Cartel con el recorrido.

“As frechas non serán retiradas ata as 22:00 horas, de xeito que se alguén non pode asistir á camiñada en horario oficial, poida completar o percorrido noutro momento da xornada”, ha señalado el concejal socialista.