Declaraciones del alcalde de Pontevedra y ediles del BNG negando el requisito que marca la licencia de obra

Declaraciones de este 25 de mayo del concejal nacionalista César Mosquera, recordando que le dijo al alcalde en 1997 que no le hacía falta sacar licencia de primera ocupación antes de entrar a vivir a su casa, del propio Miguel Anxo Fernández Lores (12 de mayo) afirmando que no hacía falta, del actual concejal de Urbanismo, Xaquín Moreda (11 de mayo) aludiendo a las fechas para justificar que no era necesaria la licencia de primera ocupación y del concejal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez (25 de mayo), con la copia de la licencia de obras de Lores en la que uno de los requisitos marcados es tener licencia de primera ocupación antes de poder habitar en su casa de Marcón.