Una taxista gallega lleva a unas jóvenes por la noche y lo que hacen le obliga a bajarlas del coche: "Me fui"

Si el trabajo de taxista es uno de los más sacrificados de todos en los que puedes pensar, lo es aún más cuando solo te dedicas a la noche. Su disponibilidad de 24 horas hace que tengan historias de todos los colores como la de esta joven de Sanxenxo que tomó una decisión con unas clientas que llevaba y ha creado una agria polémica.

Hoy día, el salario mensual más pequeño que puede percibir un conductor que trabaje por cuenta ajena es de 1.200 euros. Esto hace que no sea sencillo el trabajo de taxista. Puede verse incrementado entre un 50 y un 60% en función de factores como las nocturnidades o los festivos trabajados.

El constante ajetreo de la vida urbana, con su mezcla de destinos y compromisos, ha generado la necesidad de un transporte rápido, accesible y eficiente. Ahí es donde aparecieron los taxis y los taxistas para convertirse en indispensables. Más aún en un pueblo como Sanxenxo en verano, con una gran vida nocturna.

Con la llegada del buen tiempo, Sanxenxo recupera gran parte de su actividad: playas llenas, negocios a pie de playa abiertos y viviendas que abren puertas, balcones y ventanas después de todo el invierno cerrados. Eso también lo nota el sector del taxi, que hace, nunca mejor dicho, su agosto.

Una taxista

Hay vestigios que indican que en la Antigua Roma ya se prestaba el servicio de taxi y, aunque sorprenda, en esa época eran carretas provistas de taxímetro que funcionaba con una caja unida a los ejes de las ruedas a la que caían piedras. Así es como calculaban la cantidad que tenían que cobrar al cliente.

El servicio de taxi, como lo conocemos hoy en día, data de 1605 en Londres, Reino Unido, y no existe constancia de otro servicio similar hasta el año 1637 en París, Francia. No se llamaban así, pero no dejaban de ser carruajes tirados por caballos, que a lo largo de los siglos han ido evolucionando hasta llegar a los actuales.

Los primeros taxis, con taxímetro incorporado y tracción a gasolina, datan de finales del siglo XIX. En París, en 1899, el empresario Georges Bouton introdujo el primero capaz de transportar hasta cuatro pasajeros. Unos años después, Luis Renault lanzaba un modelo dirigido exclusivamente a este sector.

Ahora, las calles de las principales urbes españolas están plagadas de coches blancos con una franja roja y por otros vehículos negros que corresponden a los VTC. En ciudades y localidades más pequeñas, se pueden encontrar estos vehículos más casuales como el de esta gallega que tuvo una noche muy particular.

Lo que hacen le obliga a bajarlas del coche

Los servicios nocturnos son los más difíciles, sobre todo en las horas en la que la gente regresa de fiesta. Más aún en esta época con las celebraciones en los pueblos. Como explica la joven taxista en el vídeo, la situación ocurre en torno a las 05:00 horas, cuando empezaba todo el ajetreo de la vuelta.

Paula revela cómo esa joven le vomitó todo el asiento trasero. La joven no avisó en ningún momento de que se encontraba mal ni pidió al taxista una bolsa de plástico o, incluso, que parase para hacerlo fuera del vehículo. Después de hacer eso, su reacción fue dejarlas en el lugar en el que estacionó.