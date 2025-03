Despiden a un trabajador de un colegio en Vigo por teléfono y ahora recibirá una indemnización extra de 4.200 euros

En un caso que ha generado gran controversia, un trabajador con discapacidad de Galicia ha logrado obtener una indemnización de 4.200 euros tras ser despedido de manera improcedente por su empresa. Este despido no solo fue cuestionable desde un punto de vista jurídico, sino que también estuvo marcado por un trato irregular hacia el trabajador, quien no fue informado de su situación a través de los cauces establecidos en la ley. El trabajador, que se desempeñaba como limpiador de colegios en Vigo, recibió el mensaje de baja en la Seguridad Social antes que la propia notificación de su empresa, lo que desencadenó el conflicto legal.

En España, el despido de un trabajador debe ser comunicado formalmente a través de una carta de despido, tal y como estipula el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, en el caso de Luis Francisco, un limpiador de colegios con un grado de discapacidad del 36%, la notificación fue realizada de una manera completamente irregular. El 15 de junio de 2023, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) le envió un SMS informándole de su baja en el sistema, antes de que recibiera cualquier comunicación oficial de parte de su empleador. Este mensaje de la Seguridad Social le informó sobre su despido de forma unilateral, sin dar lugar a un proceso de comunicación adecuado.

El trabajador, ante tal situación, decidió emprender acciones legales y demandó a su empresa por despido improcedente. La Justicia le dio la razón, reconociendo que el despido no cumplía con los procedimientos establecidos por la ley y que, por tanto, debía ser considerado improcedente.

Alamy Stock Photo Ciudad y puerto de Vigo

El despido de Luis Francisco se produjo en el marco de una transición en la contrata de limpieza de los colegios públicos de Vigo. La empresa ONET Iberia asumió la limpieza de los colegios, pero no incluyó a Luis Francisco dentro de su plantilla. La razón dada por ONET Iberia fue que el trabajador no pertenecía a la empresa saliente, Mantelnor Limpiezas SL.

El origen del conflicto

Luis Francisco trabajaba para Nor Integra SL, la empresa que subcontrataba a Mantelnor para realizar la limpieza en los colegios. Como parte de esta transición, Nor Integra SL procedió a dar de baja a Luis Francisco en la Seguridad Social un día antes de que fuera formalmente notificado, lo que originó la controversia legal. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia determinó que la norma que la empresa defendía no tenía fundamento legal, ya que el trabajador debería haber sido subrogado por la nueva empresa adjudicataria, en virtud de lo dispuesto en el convenio colectivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia concluyó que el despido fue improcedente, confirmando que la empresa actuó de forma ilegal al dar de baja al trabajador sin una justificación válida. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 16 del convenio colectivo, que establece que los trabajadores deben ser subrogados por la nueva empresa cuando pertenecen a la plantilla de la empresa saliente, algo que no se cumplió en este caso.

Finalmente, la sentencia obligó a Nor Integra SL a indemnizar a Luis Francisco con una cantidad que asciende a 4.256,94 euros, reconociendo su derecho a una compensación por la pérdida de empleo. Además de la indemnización económica, la resolución judicial subraya la necesidad de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores, especialmente aquellos que tienen reconocida una discapacidad, lo que refuerza la protección de los derechos de este colectivo.

Alamy Stock Photo Calles del casco antiguo de Vigo

Este caso resalta la importancia de cumplir con la legislación laboral y los derechos de los trabajadores, especialmente aquellos que se encuentran en una situación vulnerable, como es el caso de Luis Francisco. El despido de este limpiador gallego, que ha estado desempeñando su trabajo en colegios públicos de Vigo desde 2017, no solo ha sido un incidente desafortunado en términos de gestión empresarial, sino que también ha dejado en evidencia la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores con discapacidad en el entorno laboral.

Un precedente importante

La indemnización obtenida no solo representa una compensación económica, sino también un reconocimiento de la vulnerabilidad de estos trabajadores frente a prácticas laborales que pueden ir en contra de sus derechos fundamentales. El caso también pone de manifiesto la importancia de una adecuada subrogación laboral en los procesos de transición entre empresas adjudicatarias de contratos públicos, lo que garantiza la continuidad en el empleo y los derechos laborales de los trabajadores.

Con esta resolución judicial, Luis Francisco ha logrado no solo una compensación económica justa, sino también un pequeño triunfo en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores con discapacidad en España.