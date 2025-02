As Celtas sigue ganando terreno

As Celtas no para de crecer. La apuesta del Celta por su equipo femenino, en el año de su puesta de largo, es real y efectiva. No solo se ha convertido en una realidad, sino que el club sigue haciendo esfuerzos en lo económico para la comodidad de las chicas.

Lo último, la construcción de un módulo para las instalaciones de A Madroa, donde As Celtas tiene su base, en el que destaca el nuevo vestuario del primer equipo femenino, dotado de mejoras estructurales con las que proporcionar más beneficios a las jugadoras celestes.

El partido del pasado fin de semana sirvió también como puesta de largo de dichas instalaciones. Estuvieron presentes miembros del consejo de administración del RC Celta, encabezado por su presidenta, Marián Mouriño, y con la responsable del fútbol femenino, Xisela Aranda.

La exjugadora tiene claro que hay que seguir dando pasos para dotar a As Celtas de todo lo necesario para su crecimiento. "Teníamos una deuda pendiente con ellas. Hace nueve meses no había nada, y ahora aquí estamos mostrando las obras de su nueva casa", aseguró Aranda a los medios.

Es un sueño para toda futbolista, es el compromiso del club con el fútbol femenino, As Celtas tienen que ser un motor" Xisela Aranda Consejera del RC Celta

Al partido y posterior fiesta de inauguración acudieron otras personalidades y políticos de la ciudad, que quisieron estar en A Madroa en un día tan importante para el club, en la demostración fehaciente de que este Celta apuesta muy en serio por el fútbol femenino.