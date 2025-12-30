Victoria: "Me han estafado 1.200 euros, 600 a mí y otros 600 a mi madre, por alquilar una casa en El Rocío para la semana de la romería"

La planificación de la romería de El Rocío se ha convertido en una pesadilla para más de una treintena de personas. Una joven, Victoria Vaz, ha denunciado a través de un vídeo viral en TikTok una presunta estafa masiva relacionada con el alquiler de una casa para la popular celebración. "Me han estafado 1.200 euros, 600 a mí y otros 600 a mi madre, por alquilar una casa en El Rocío para la semana de la romería", ha explicado la afectada. El contacto inicial se produjo hace seis meses a través de Facebook con un individuo que ofrecía la vivienda.

La estafa sale a la luz

El engaño ha quedado al descubierto el pasado 5 de diciembre, cuando unos compañeros de trabajo del supuesto arrendador, quienes también habían pagado por el alquiler, se encontraron con que las llaves no entraban en la cerradura. Al intentar contactar con él, descubrieron que el teléfono, que era de prepago, ya no existía y que el individuo había borrado sus perfiles en redes sociales.

Un estafador reincidente

Las víctimas han averiguado que el presunto estafador había salido de la cárcel bajo la condicional tras una condena anterior por una estafa de 100.000 euros. Según relata Victoria, se encontraba trabajando precisamente para facilitar su reinserción social. Este tipo de incidentes generan una notable controversia, similar a la polémica surgida entre Villamanrique y Almonte en el contexto de la romería.

Más de 35 afectados

La magnitud del timo es considerable. "Somos más de 35 personas afectadas", ha confirmado Victoria en su vídeo. Aunque su pérdida y la de su madre suman 1.200 euros, ha señalado que "hay otras personas que han pagado 4.000 euros". En total, se estima que el estafador podría haberse apropiado de una cantidad que ronda entre los 70.000 y 80.000 euros.

Hay otras personas que han pagado 4.000 euros"

Alamy Stock Photo Una chica llamando por teléfono

A través de su publicación, Victoria ha lanzado un mensaje directo al responsable: "Hago este vídeo porque sé que lo vas a ver porque te gustan mucho las redes". Acto seguido, le ha advertido de las consecuencias legales: "Estés donde estés, estás denunciado tanto grupal como individualmente y seguramente vuelvas a entrar en la cárcel".

Estés donde estés, estás denunciado tanto grupal como individualmente y seguramente vuelvas a entrar en la cárcel"

La joven ha finalizado su mensaje con una mezcla de resignación e indignación: "El dinero te lo metas por donde te quepa porque a mí no me hace falta, gracias a Dios, pero a ti la medicina para la cabeza sí".