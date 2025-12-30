Cáceres celebra la primera entronización del Niño Jesús como antesala de la cabalgata de Reyes

La ciudad de Cáceres se prepara para un acontecimiento inédito que tendrá lugar el próximo domingo 4 de enero a las 20:30 horas. Se trata de la primera entronización del Niño Jesús en su carroza del Nacimiento, una ceremonia que se celebrará en el Parque Comercial Electrocash Maltravieso como antesala espiritual de la cabalgata de Reyes.

Una nueva tradición para la Navidad cacereña

Este evento nace con la vocación de reivindicar el sentido religioso de la festividad de los Reyes Magos y con la intención de perdurar en el tiempo. La celebración, que combina fe, tradición y cultura popular, se postula como una nueva cita destacada dentro del calendario navideño de la ciudad.

Cartel de la entronización del Niño Jesús, en Cáceres

La solemnidad del acto viene subrayada por la presencia del obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. En la organización colaboran la propia diócesis, el Ayuntamiento de Cáceres, la Asociación AREMA (Amigos de los Reyes Magos de Cáceres), la Asociación Belenistas de la Diócesis de Coria-Cáceres y el Restaurante Maltravieso.

Música y un guiño a la capitalidad cultural

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Humilladero, que pondrá el acento emotivo a la noche. Además, el acto contará con la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, un momento especialmente esperado por los más pequeños y pensado para ser vivido en familia.

Esta entronización se concibe también como una aportación cultural a la candidatura de Cáceres para convertirse en Ciudad Europea de la Cultura en 2031. La iniciativa busca poner en valor las tradiciones, la identidad y el patrimonio inmaterial de la ciudad a través de un acto abierto a toda la ciudadanía.