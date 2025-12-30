El PSC ganaría en Barcelona, ERC superaría a BComú y AC a Junts, según el barómetro municipal

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 28 de marzo de 2025, en Barcelona

El PSC ganaría las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, según el barómetro semestral municipal, que coloca a los socialistas en primer lugar en intención directa de voto con un 12,1%, si bien obteniendo cuatro puntos menos que en el barómetro de julio, mientras que ERC superaría a BComú, obteniendo el segundo puesto, y Aliança Catalana a Junts, arrebatándole el cuarto.

Lo han explicado este martes en rueda de prensa la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y el director de la Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentado la encuesta del segundo semestre del año, realizada del 17 al 25 de noviembre mediante 803 entrevistas telefónicas.

En concreto, los republicanos pasan de un 7,5% de intención de voto a un 7,8%; los Comuns bajan de un 7,9% a un 6,9%, y en el caso de Aliança Catalana, suben casi 2 puntos, obteniendo un 3,9%, mientras que los resultados de Junts se reducen 0,6 puntos, situándose en un 3,4%, completando así los cinco primeros puestos en la encuesta.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

La lista la completan el PP, que se mantiene en un 2,4%; la CUP, que baja 0,4 puntos con un 2,3%, y Vox, que mejora en 0,2 puntos con un 2,1%, mientras que la intención de voto a otros partidos baja tres puntos y se sitúa en un 0,8%, y suben los votos en blanco (2,5%), la abstención (12,5%) y los indecisos (43,2%).

"TENSIÓN"

Bonet ha celebrado que el PSC siga liderando la intención de voto en las municipales y ha alertado del creciente ascenso de la "extrema derecha", en este caso con Aliança Catalana, contra la que ha asegurado que desde el ejecutivo seguirán luchando.

"Nos preocupa mucho que el discurso del odio pueda seguir ganando terreno en Barcelona. Por ello, seguiremos dedicándonos a buscar soluciones a los problemas que generan esta tensión", ha afirmado la primera teniente de alcalde.

Asimismo, ha pedido al resto de grupos responsabilidad y constructividad desde la oposición y que "nadie juegue a hacer de pirómano" como, a su juicio, se ha visto estos últimos días en Badalona (Barcelona) por parte de su alcalde, Xavier Garcia Albiol.

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet

"Barcelona es una ciudad de acogida y tolerante, forma parte de nuestro ADN y estoy segura de que los barceloneses y barcelonesas seguirán defendiendo este modelo de ciudad", ha reivindicado Bonet.

LÍDERES

Respecto a la valoración de los líderes, el del PSC y actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, obtiene su mejor nota en un barómetro municipal con un 5,2, empatando con la líder de ERC y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, y con el de Junts, Jordi Martí, que también reciben su mejor nota.

A continuación, la hasta ahora líder de BComú, Janet Sanz, que el 19 de diciembre participó en su último pleno municipal antes de abandonar la política en activo, se queda al borde del aprobado con un 4,7, seguida por el dirigente del PP, Daniel Sirera, con un 3,4, y el de Vox, Gonzalo de Oro, con un 2,5.

Collboni sigue siendo el líder municipal más conocido por los barceloneses, ya que solo es desconocido para un 16,2%, mientras que Sirera, el segundo en el ranking, lo es para un 52,5%; Alamany, para un 58,9%; Sanz, para un 64,6%; Martí, para un 81,2%, y De Oro, para un 87,5%.