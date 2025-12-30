Más de un centenar de gimnastas brillan en la Gala de Navidad de Almuñécar

Más de un centenar de gimnastas participaron en la tradicional Gala de Navidad de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Almuñécar - Club Gymcosta, celebrada en el pabellón municipal de Deportes ‘Antonio Marina’, una cita ya consolidada en el calendario deportivo local que pone el broche final al año deportivo de la escuela.

La exhibición, organizada por la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Almuñécar en colaboración con el Área de Deportes de dicho Ayuntamiento, contó con la participación de niñas de entre 3 y 14 años procedentes de Almuñécar y La Herradura, Vélez de Benaudalla, Molvízar y Motril, desde categoría promesas hasta federadas. Todas ellas mostraron sobre el tapiz la evolución durante los últimos meses, ante un público formado por familiares que llenaron las gradas del pabellón.

Luis Aragón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, presente en esta cita, felicitó a todas las gimnastas por su dedicación y progresos a lo largo de la temporada, agradeciendo el trabajo de la escuela y de las monitoras. Además, el edil hizo entrega de unas “medallas dulces”, formadas por chucherías, a cada una de las gimnastas y compartió con ellas la aparición de Papá Noel que puso el broche final a la exhibición.

Zuzana Hanzlová, coordinadora de la Escuela, destacó que el principal objetivo de esta gala es que “los padres y familiares puedan comprobar la evolución de las niñas antes de las vacaciones de Navidad”; subrayando que se trata de “un momento muy especial para las gimnastas y una buena oportunidad para que otras niñas se animen a iniciarse en este deporte”.