La Xunta formaliza una batería de medidas de más de 3,6 millones de euros para ayudar al sector turístico tras la oleada de incendios

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, presentaron la batería de medidas de más de 3,6 millones de euros que pondrán en marcha para ayudar al sector turístico ante los efectos provocados por los incendios.

Estas medidas se contemplan en cuatro acciones. Uno de los principales objetivos para apoyar a los profesionales de turismo será minimizar el impacto que los incendios pudiesen dar de cara al exterior en la percepción y reputación del destino. “una de las principales preocupaciones que los profesionales turísticos nos trasladaron en las reuniones que mantuvimos con ellos”. Por ello, la Xunta de Galicia pondrá en marcha este otoño una campaña general de promoción en mercados nacionales con una inversión de 2,6 millones de euros y pondrá en valor los recursos y la oferta complementaria gallega.

A esto se suma una microcampaña de difusión para que se puedan promover esos concellos y establecimientos de las zonas más afectadas por los incendios.

La batería de medidas incluye propuestas para incentivar la demanda con iniciativas como el lanzamiento de un nuevo programa de productos turísticos que se diseña con la Asociación gallega de Agencias de Viajes (Agavi) que fomentará las pernoctaciones y uso de establecimientos turísticos en estos concellos. La campaña se difundirá en todas las agencias españolas vinculadas a la Federación de Agencias de Viajes de España. La Xunta de Galicia financiará el 86% para alojarse y vivir experiencias turísticas en los establecimientos de los concellos afectados. “Mientras los territorios recuperan su potencial natural, pueden ofrecer a los visitantes una rica oferta complementaria de enoturismo, gastronomía o patrimonio que queremos poner en valor con este nuevo programa” destacó Xosé Merelles.

Como tercera medida hizo mención a las cancelaciones durante el mes de agosto en los alojamientos de zonas afectadas para lo que la Xunta dará respuesta a través de una nueva línea de ayudas para paliar la pérdida de ingresos durante el mes de agosto debido a esta situación. En concreto, la Xunta dará el 25% de las pérdidas acreditadas hasta un máximo de 2.500 euros por establecimientos de alojamiento. Para su tramitación, la información se ofrecerá en las oficinas situadas por toda Galicia.

Finalmente el director de Turismo de Galicia recordó como cuarta medida, ya en marcha, que contribuirá a incentivar la demanda turística orientada a estas zonas. El Outono gastronómico combina estancias en casas rurales y gastronomía con cerca de 80 casas de turismo rural -varias de ellas en concellos afectados- y comenzará el 19 de septiembre. También se refirió al Bono Turístico de Galicia que comenzará el 15 de septiembre y animó a los establecimientos de las zonas afectadas a que se adhieran para alojar a alguno de los más de 16.000 beneficiaros de los bonos turísticos emitidos.