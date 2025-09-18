Sara y Martina son alumnas de Salesianos de Ourense y tienen un podcast premiado en el concurso de oratoria Otero Pedrayo: "Nos hace ilusión"

Sara y Martina, alumnas del Colegio Salesianos de Ourense, alcanzaron el primer premio de la tercera edición del concurso de oratoria en formato podcast “Ramón Otero Pedrayo”.

Las alumnas junto a su profesora, Almudena, estuvieron en los estudios de COPE Ourense relatándonos cómo prepararon su proyecto ganador y su alegría por lograr la victoria en este concurso. Sara manifestó que el proyecto se creó en el pueblo de Martina. “Allí estuvimos un fin de semana pensando en la idea, hicimos el guión y grabamos la naturaleza” resaltó Sara. Su compañera, Martina, indicó que “queríamos hacer algo diferente asociado al paisaje con Otero”.

Ambas alumnas resaltaron que el Patriarca das Letras Galegas “ofrece claves sobre identidad, lengua y cultura que merecen estar al alcance de todos y contar así el rigor histórico con un toque más divertido con tomas falsas y leyendas”.

Apoyo de la profesora

Sara y Martina destacaron el apoyo de su profesora, Almudena, por motivarlas para llevar a cabo este proyecto y por su implicación. Su profesora resaltó que “me gustó desde que me lo enseñaron” y mostró estar “muy orgullosa” por el trabajo realizado por Sara y Martina.

Almudena considera que el concurso de oratoria en formato podcast es una “excelente fórmula para acercar la figura de Otero Pedrayo a los jóvenes” y animó a la Asociación de Amigos de Otero Pedrayo a “seguir en este camino”.