COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

As alumnas de Salesianos, Sara Alonso e Martina Rodríguez, consiguen o primeiro premio no concurso de oratoria en podcast "Ramón Otero Pedrayo"

A universitaria Ana González logra o segundo premio co seu traballo "Entre letras e lembranzas" e o terceiro recae no equipo das Carmelitas de Ourense 

Acto de entrega de premios na Fundación Otero Pedrayo durante a edición do ano pasado

Acto de entrega de premios na Fundación Otero Pedrayo durante a edición do ano pasado

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

2 min lectura

O videopodcast presentado por Sara Alonso e Martina Rodríguez, alumnas do Colexio Salesianos de Ourense, acadou o primeiro premio da terceira edición do concurso de oratoria en formato podcast “Ramón Otero Pedrayo”. O xurado do premio, presidido polo xornalista e profesor da Universidade de Santiago de Compostela, Xosé Ramón Pousa, destacou a calidade do guión e a calidade técnica da peza galardoada.

O segundo premio foi para a universitaria Ana González, que participou co podcast "Entre letras e lembranzas". O terceiro premio recaeu no equipo formado por Lucía Álvarez, Paula del Carmen Díaz, Antía Fernández, Catuxa González, Patricia López, Carla Montero e Milagros Iglesias, das Carmelitas de Ourense.

Este premio, que convoca a Asociación de Amigos de Otero Pedrayo, en colaboración coa Secretaría Xeral de Lingua e a cooperativa agroalimentaria Coren, está dirixido ao alumnado galego que teña entre 15 e 25 anos. O galardón, creado coa idea que a figura de Ramón Otero Pedrayo non sexa esquecida polas novas xeracións, está dotado con tres mil euros, repartidos en tres categorías. O primeiro premio consiste nun ordenador portátil e cincocentos euros en produtos Coren, en tanto que o segundo está dotado con cincocentos euros en produtos Coren e o terceiro en douscentos euros en produtos da citada cooperativa.

Os podcast deben versar preferentemente sobre temas ligados ao universo oteriano, como o medio natural, a paisaxe, a sostibilidade, o territorio, o patrimonio, a historia, a xeografía, a etnografía, a comunicación oral ou a tradición oral. O xurado que valorou os traballos estivo formado por cinco persoas expertas no campo da comunicación e a cultura. Na valoración das pezas tivo en conta, de forma preferente, o vocabulario, voz e dicción, xesticulación (no seu caso), organización do discurso, argumentación e calidade técnica.

O premio será entregado en Trasalba, nun acto que se organizará antes de finais de 2025 e no que haberá unha degustación de produtos Coren que ofrece esta cooperativa no marco da súa colaboración co premio.

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking