Rubén Rodríguez, de Ourense, elegido mejor vendedor de la ONCE en Galicia durante 2024

Ruben Rodríguez ha sido seleccionado como el vendedor del año de la ONCE durante 2024 en Galicia. Con este galardón, la Organización reconoce el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías sociales, seguras y responsables, en especial por su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Rubén ha recogido su reconocimiento en una gala celebrada en la Delegación de la ONCE en A Coruña en la que ha sido elegido entre un grupo de nueve vendedores finalistas de toda la comunidad autónoma y destaca que es un “reconocimiento que me emociona mucho aunque no me lo esperaba”.

Rubén comenzó a trabajar como vendedor de la ONCE el 18 de mayo de 1993 y siempre estuvo en su punto de venta a la entrada del CHUO. “Aquí hay muchos clientes que son amigos y ya hace 13 años que vivo en el barrio por lo que, además de trabajar, compro el pan, me tomo el café y soy uno más del barrio” señala Rubén, quien añade que “me encanta el contacto con la gente, me encanta la venta y la calle” por lo que sigue haciendo lo que más le gusta, repartir la suerte entre la sociedad.