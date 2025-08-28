Los Reyes visitan una Galicia gris: "Estamos desconsolados"

Los Reyes están este jueves en Galicia para visitar los puntos más castigados en esta comunidad por los incendios de este mes de agosto. En concreto, se centran en la provincia de Ourense.

Los vecinos de los tres municipios arrasados por las llamas que visitan los Reyes de España acogen con esperanza e ilusión la visita. Don Felipe y Doña Letizia han estado en Verín , en el Centro de Coordinación Forestal.

Daniela Romero Los Reyes, en Verín (Ourense)

Vecinos afectados por las llamas agradecían la visita de Don Felipe y Doña Letizia, que lo saludaban a las puertas, donde fueron recibidos con vítores y gritos de "Viva el Rey".

Juan Maceiras Felipe VI saluda a los vecinos de Verín

Dentro, Don Felipe y Doña Letizia conocieron el desarrollo del Centro de Coordinación Forestal de Verín para ver cómo evolucionaban los fuegos que van mejorando. Los Reyes estuvieron además con los equipos que desarrollaron su labor ante la grave situación de emergencias.

Juan Maceiras / Daniela Romero Los Reyes, en Verín y Monterrei

Felipe VI agradeció a todos los miembros y cuerpos del servicio de Emergencias por la labor que estuvieron desarrollando y los ha saludado uno a uno, acompañados del Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Juan Maceiras Foto de familia con los Reyes en el Centro de Coordinación Forestal de Verín (Ourense)

Primero el rey y después la Reina han tenido palabras de cariño, de apoyo y muy cercanas hacia todos los miembros de emergencias que vieron cómo durante todos estos días tuvieron que trabajar sin parar para intentar evitar que se ardieran más casas y que todo quedará más arrasado. Son miembros de los cuerpos de emergencia que han trabajado sin descanso durante estos días en Galicia y en la provincia de Ourense.

Juan Maceiras cuenta la visita real desde parte de las zonas más afectadas por los incendios en Ourense

Visita a una explotación ganadera y encuentro con vecinos

Luego, han conocido una explotación ganadera en Cualedro para acercarse al drama que vivieron los afectados del sector primario, muy golpeado por los virulentos fuegos.

Tras Verín y Cualedro se han desplazado a un tercer municipio arrasado, Monterrei, y se han reunido con vecinos afectados.

A su llegada a la parroquia de Medeiros, se mostraron muy próximos a la gente allí congregada.

La reacCIÓN DE LOS VECINOS

La visita de los Reyes ha sido muy bien recibida por los vecinos. "Me parece muy bien que vengan a ver todo lo que pasó, porque ha sido un siniestro total. Estábamos rodeados de fuego por todos los lados, mucha angustia en todo el mundo. Aquí ha ardido una granja con 19.000 gallinas. Estamos desconsolados porque a todo el mundo le ardieron castaños, robles, de todo, no quedó nada", lamenta Mari Carmen, vecina de Cualedro, en los micrófonos de COPE.

Son hectáreas y hectáreas de terreno arrasadas por el incendio que se inició en Oímbra, que calcinó unas 17.000 hectáreas de terreno desde el día 12.

Juan Maceiras As Estivadas, territorio fantasmagórico arrasado por el incendio de Oímbra (Ourense)

En las últimas horas, el fuego ha quedado controlado, pero no está todavía extinguido.

Juan Maceiras Efectos en Monterrei (Ourense) del incendio de Oímbra

Otras visitas de los Reyes

Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este viernes al norte de la provincia de Cáceres para conocer de primera mano los daños sufridos por los incendios de este verano.

En el marco de las visitas ya realizadas este pasado miércoles a las zonas más afectadas en Castilla y León, y este jueves en Galicia, Sus Majestades se desplazarán a las localidades de Rebollar (mancomunidad Valle del Jerte), donde está prevista su llegada a las 11,30 horas; Cabezabellosa (mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla), a las 12,45 horas; y Hervás (mancomunidad Valle del Ambroz), a las 14,00 horas.

La intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.