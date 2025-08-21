El llamamiento de una casa rural de Ourense tras la ola de incendios: "Que la gente siga viniendo a disfrutar de nuestros paisajes"

Los incendios en Galicia no solo afectan al medio ambiente. El sector turístico sufre también las consecuencias de las llamas que han convertido montes verdes en paisajes grises llenos de ceniza.

Ourense es la provincia más castigada por los incendios. Ya han ardido más de 80.000 hectáreas. Uno de los puntos donde las consecuencias han sido más devastadoras en la zona de Ribadavia.

Cuando un incendio irrumpe en vacaciones

Hasta un municipio del entorno, Cenlle, se ha desplazado COPE Ourense. En concreto, O Rincón dos Sentidos, un lugar que sufrió las consecuencias del voraz fuego. Son unas cabañas de turismo rural, que vio cómo los clientes huyeron al ver las llamas.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Juan Maceiras Entrevista a Inma, responsable de O Rincón dos Sentidos

Lo contaba Inma, responsable del negocio: “Cuando empezó el fuego, aquí en la zona del Ribeiro hubo clientes que salieron absolutamente despavoridos. Realmente, la sensación era de que estaba muy cerca”, comenta. Fue una imagen “bastante impresionante” especialmente de noche.

Incendio en un bosque y una boda con anécdota

Afortunadamente, no se han visto “afectados de forma directa”, aunque “las vistas desde las cabañas pues daban un poquito de de pavor”. Se quemó “toda la zona del bosque de Ridimoas” pero, ahora,, “la situación está controlada, no hay llamas, no hay fuego, no se ve nada de humo”.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Cedido Momentos con el incendio activo en el entorno de las cabañitas de Cenlle

Como anécdota, tuvieron alojados “una pareja que fueron a una boda aquí cerca” y relataron que había quien se lo tomaba con algo de “optimismo”. El vídeo nupcial, desde luego, sería único: “con las llamas por detrás de los novios, la gente bailando... un poco un escenario apocalíptico”. Una escena que hace buena la frase de “que el fin del mundo nos pide bailando”, afirma.

Llamamiento a no convertir la tragedia medioambiental en económica

El establecimiento de Inma sufrió cancelaciones, como una familia que decidió no ir al ver que sus familiares gallegos sufrieron el impacto del fuego y ardió su coche. Se anuló una reserva de “bastantes días por “el miedo, los cierres de carreteras, o que se desplazaban con niños”. Este jueves, la situación ha mejorado y desde negocios como este, esperan que en el futuro sigan apostando por esta zona para que no se convierta el drama de los incendios en una tragedia económica.

Juan Maceiras Juan Maceiras e Inma, responsable de O Rincón dos Sentidos

“Ha quemado parte de nuestro patrimonio natural y lo que no queremos es que se queme también nuestra nuestra economía y nuestros negocios”, lamenta Inma. Subraya que “qeremos seguir pudiendo vivir en en el rural de nuestros negocios”, por lo que lanza “un mensaje de paz y tranquilidad”: Quiere que “la gente siga viniendo a disfrutar de nuestros paisajes, de nuestro verde y nuestra Galicia”.