Ponte Vella de Ourense celebra su 24º aniversario con dos semanas de actividades para toda la familia

Ponte Vella desarrolla varias actividades a lo largo del año como este concurso de pintura rápida con éxito de participación y público

El Centro Comercial Ponte Vella celebra su 24º aniversario hasta el 25 de octubre con una programación especial repleta de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. Durante dos semanas, visitantes, familias y amigos disfrutan de talleres, juegos, espectáculos y sorpresas en un ambiente festivo que recorre todo el recinto.

Una de las actividades es el Playmobil Sky Trails, espacio de juego y construcción con figuras y circuitos y disponible de jueves a domingos de 17 a 21 horas -también los sábados de 12 a 14 horas-. Los más aventureros podrán sumergirse en los Obradoiros Explorania -de 3 a 11 años- talleres para descubrir la jungla y mundos mágicos, que se celebrarán viernes y sábados de 16:30 a 20:30 horas.

El Club de Ponti también está de celebración ya que cumple su primer año con más de 1.500 socios. Para conmemorarlo, se entregará un regalo especial como una foto impresa con la mascota Ponti. Los más pequeños tendrán sus talleres infantiles que amplían su horario a toda la semana y los amantes de los viedojuegos disfrutarán del Espacio Gaming con videoconsolas de última generación y un nuevo completo simulador racing. La programación se completa con una exposición artística y un show de magia de Pablo Estévez el sábado, día 25 de octubre.

Desde Ponte Vella reafirman su “compromiso con Ourense como punto de encuentro, entretenimiento y vida familiar” e invitan a los ciudadanos a “disfrutar del 24 aniversario en un ambiente lleno de ilusión y diversión”.