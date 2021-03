La Policía Local de Ourense tramitó 26 denuncias durante el fin de semana por infracciones anticovid

La Policía Local de Ourense realizó 26 denuncias este fin de semana, tras la entrada en vigor, el pasado viernes, de las nuevas medidas dictadas por la Xunta de Galicia para la desescalada y que contemplan un “Plan de Hostelería Segura”.

Los agentes inspeccionaron 46 establecimientos de ocio de la ciudad –bares, cafeterías y restaurantes-, en los que denunciaron los incumplimientos detectados y a los que informaron de la obligación de disponer, a partir del próximo viernes, 5 de marzo, de dispositivos QR, y carteles visibles indicativos del aforo del local, entre otras medidas.

Según informa la jefatura local, la mayor parte de las denuncias, un total de 15, fueron realizadas por incumplimientos en las restricciones del horario nocturno; por no utilizar mascarilla, impusieron 7 denuncias; dos, por incumplimientos en materia de terrazas; una, por consumo de bebidas en vía pública; y otra por incumplir la distancia de seguridad en el interior de un local de hostelería.

Desde el pasado mes de octubre, cuando la Xunta estableció medidas específicas de prevención para controlar la evolución de la pandemia de la COVID-19, la Policía Local de Ourense estableció controles específicos (sobre los cierres perimetrales, las restricciones horarias al comercio y hostelería, las restricciones de aforo, etc), la Policía Local ha tramitado 1.296 denuncias, de las que 535 fueron por incumplimiento de las restricciones del horario nocturno, y 166 por el uso incorrecto de la mascarilla. También denunciaron las reuniones de personas en número superior al permitido; por desplazamientos sin causa justificada fuera del ámbito municipal; por no respetar la distancia de seguridad; y por reuniones de no convivientes, entre otras infracciones.