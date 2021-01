Policía Local y Guardia Civil intensificarán la vigilancia en Xinzo de Limia

Xinzo de Limia tendría que vivir este sábado el “Petardazo” para dar inicio al ciclo más largo del carnaval y lo que va a tener serán más controles policiales para evitar desplazamientos que puedan propagar el coronavirus, a día de hoy, con más de 400 casos activos en la comarca. Guardia Civil y Policía Local aumentarán el número de controles de movilidad, tanto mañana sábado como el domingo, con más efectivos en las carreteras de acceso. La alcaldesa, Elvira Lama, y el concejal de Movilidad y Tráfico, Ramón Gómez, mantuvieron una reunión con responsables de la Policía Local y Guardia Civil para acordar un incremento de la presencia y la presión policial para alcanzar el máximo nivel de cumplimiento de las restricciones vigentes.

“Ya no estamos en el momento de las advertencias sí queremos rebajar la incidencia de la Covid-19. Estamos en un momento muy crítico, en el que el número de casos no deja de crecer”, dijo hoy la alcaldesa, Elvira Lama. Y es que desde hace una semana, se contabilizan 87 nuevos casos, una cifra que supera los 83 casos en el pico máximo de noviembre. “La situación epidemiológica es muy grave en Xinzo y todos debemos ser responsables para revertirla”, insiste la alcaldesa, que recuerda que están prohibidas las reuniones con no convivientes

Los agentes también prestarán especial atención a las reuniones que se puedan producir en la villa. Con la hostelería cerrada, desde ayer jueves, solamente se permite el servicio de comida a domicilio. “Hay que evitar la interacción social”, afirma Elvira Lama. Del mismo modo, los agentes controlarán reuniones en espacios de uso público, tanto el aire libre como en lugares cerrados, que solo estarán permitidas entre personas convivientes. Los responsables locales esperan un comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante los próximos días y agradecen a toda la población su colaboración en unas fechas en las que todos “habríamos querido estar en la calle, pero este año no toca”, sentencia Lama Fernández, “pues no hay nada más importante que nuestra salud, que es lo que ahora está en grave riesgo”.