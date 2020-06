Los seis equipos ourensanos de Preferente ya tienen confirmados los entrenadores para la próxima temporada

Aunque la próxima temporada está lejos de comenzar -se bajara la fecha del 18 de Octubre- los seis equipos ourensanos que militarán la próxima en la Preferente Autonómica han comenzado a preparar las plantillas. Y lo primero que han hecho es confirmar a los técnicos que, curiosamente en todos, serán los mismos que la atípica liga que viene de darse por finalizada.

Los primeros que anunciaron sus proyectos fueron Barbadás, dónde seguirá Agustín Ruiz, y At Arnoia, que también confía en Iván González. A ellos se les unieron el Velle, con Óscar Sabucedo y el Nogueira, que finalmente ascendió como segundo clasificado en la Primera Autonómica y que sigue contando con Bruno Gómez. Y ahora lo han hecho los dos que faltaban: en el Polígono -que salvó la categoría al no haber descensos-, Augusto Parente, que había llegado en el tramo final de la temporada al equipo industrial, podrá realizar su trabajo desde el principio. El último ha sido el Verín que también le da toda la responsabilidad a Manel Vázquez, un técnico que llegó el pasado año al José Arjíz y que realizó una temporada sensacional. Cuando se paró la competición el equipo rojillo era el líder destacado, tenía el ascenso asegurado desde hacía muchas jornadas y todavía no había perdido ningún partido. En la próxima temporada intentarán confeccionar un equipo, de nuevo muy competitivo, pero con la base del plantel que tan brillantemente logró un ascenso que no pudo festejar en el terreno de juego.

